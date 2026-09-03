Más de 80 fallecidos en una embarcación rescatada que pasó 27 días en el mar al sur de Canarias

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al sur de Canarias ha sido hallado un cayuco con cinco cadáveres y al menos 44 supervivientes. En la embarcación, que salió hace 27 días desde Gambia, viajaban 128 personas, por lo que se sospecha que en todo este tiempo a la deriva han fallecido más de 80 personas.

Más de 80 muertos en embarcación hallada al sur de Canarias

La madrugada de este jueves el Salvamento Marítimo rescató al menos a 44 personas en un cayuco en el que había cinco cadáveres que aún no se han podido recuperar debido al mal estado del mar y se teme que el número de víctimas mortales pueda incrementarse debido a los más de 20 días que llevaba varado.

De acuerdo a información preliminar uno de las aviones del Salvamento Marítimo localizó el miércoles a una "embarcación precaria a la deriva" a 65 millas al suroeste de Arguineguín, en Gran Canaria. El buque Guardamar Urania llegó hasta el medio de transporte acuático para rescatar a los sobrevivientes, 44 varones y una mujer,

Tras finalizarse el rescate y debido a la malas condiciones meteorológicas en la zona, con vientos de 20 nudos y olas de 2,5 metros, los equipos de rescate no pudieron recuperar los cinco cadáveres que se encontraban a bordo.

Tres personas rescatadas se encuentran graves de salud

El estado físico de algunos de los rescatados ha obligado a activar asistencia médica urgente. La Guardia Civil rescató en alta mar en helicóptero a tres personas en estado muy grave, dos de ellas fueron ingresadas en el Hospital Doctor Negrín y una en el Hospital Insular, ambos en Gran Canaria.

El resto fueron llevadas al muelle de Arguineguín donde llegaron durante la madrugada y tres fueron derivados en ambulancia a los mismos hospitales, según lo señalado por Cruz Roja. Vale indicar que los servicios sanitarios han atendido cuadros de deshidratación, desorientación y síntomas compatibles con la ingesta de agua del mar.

Por su parte, la organización no gubernamental Caminando Fronteras detalló que los rescatados han relatado que 83 personas fueron las que perdieron la vida, entre ellas tres mujeres y una bebé.

En tantom el servicio de emergencias 112 de Canarias ha informado de que seis personas han necesitado hospitalización. Dos de los pacientes presentaban además traumatismos. Los primeros datos indican que todos los supervivientes son hombres procedentes de Gambia y Mali.

Como vemos, un cayuco con cinco cadáveres y al menos 44 supervivientes fue encontrado al sur de Canarias. En la embarcación, que salió hace 27 días desde Gambia, viajaban 128 personas, por lo que se sospecha que en todo este tiempo a la deriva han fallecido más de 80 personas.