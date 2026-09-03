MrBeast lanza su primer libro y ofrece US$1 millón para quien lo compre: ¿cómo participar?

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

MrBeast sacó su primer libro junto al reconocido escritor James Patterson. La novela se titula The Most Dangerous Games, llegó a las tiendas este 1 de septiembre y promete romperla, pues trae un concurso donde un suertudo lector se puede llevar US$1 millón de premio.

MrBeast busca ganador de US$1 millón

MrBeast creyó que James Patterson era un tipo serio, pero cuando se conocieron hubo tan buena vibra que se pusieron a soltar ideas y acordaron en escribir un libro juntos.

Así llegó The Most Dangerous Games, una novela que sigue a 1.000 desconocidos que reciben una invitación para participar en una competencia a nivel mundial. Sin embargo, solo 100 son elegidos para entrar finalmente al juego.

Y acá viene lo más intenso: el premio dentro de la ficción es de US$1.000 millones y los participantes tienen, además, la misión de salvar a la humanidad. La competencia arranca en la Antártida y luego pasa por aguas con tiburones cerca de una isla chilena, además de desiertos, montañas y cuevas.

A diferencia de los retos que MrBeast suele hacer en YouTube, en esta historia las cosas pueden ponerse bastante más peligrosas. Las alianzas entre los concursantes empiezan a romperse conforme avanza la competencia.

¿Cómo participar por el US$1 millón?

El libro vino con regalazo: un concurso de un US$1 millón. Según Dexerto, solo compras el ejemplar y ya estás participando desde el primer día de venta.

MrBeast's book, The Most Dangerous Games, has finally launched



The YouTuber has also launched a real-life $1M giveaway tied to the release pic.twitter.com/lWpHCJoL0R — Dexerto (@Dexerto) September 2, 2026

Además, MrBeast aparece en la novela como una versión ficticia de sí mismo, creada con ayuda de su equipo para que Patterson pudiera darle forma al personaje.

La dupla también buscó que el libro tuviera un ritmo bastante rápido. Patterson explicó que trabajar con MrBeast le permitió notar que el contenido de YouTube exige mantener la atención a una velocidad incluso mayor que la de sus propios thrillers.

MrBeast apunta a todas las edades

Patterson es una leyenda viviente de la literatura que acumula más de 350 millones de libros vendidos y un récord Guinness por la mayor cantidad de libros consecutivos que llegaron al número uno de la lista de más vendidos del New York Times.

Por su lado, MrBeast la rompe con más de 515 millones de suscriptores en YouTube, una cifra que deja claro por qué se juntaron: querían llegar a gente de todas las edades.

Donaldson dejó claro que The Most Dangerous Games no es simplemente un video de YouTube convertido en libro, sino una historia completamente nueva. La novela fue publicada por HarperCollins y ya está disponible en librerías.

Así, MrBeast lanzó su primer libro junto a James Patterson y convirtió la compra de The Most Dangerous Games en la puerta de entrada a un concurso de habilidad con un premio de US$1 millón.