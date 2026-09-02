"Jhonsson Pulpo" ya está en Lima tras captura en Bolivia: cabecilla de "Los Pulpos" llegó con fuerte resguardo

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", llegó finalmente a Lima esta tarde, procedente de Juliaca, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y culminó con su arribo al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, alrededor de las 4:30 p. m. Allí quedó bajo custodia de la Policía Nacional para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Detalles del operativo

El viaje de "Pulpo" comenzó en la frontera de Desaguadero, donde fue entregado por la Policía Boliviana tras su captura en La Paz el 1 de septiembre. Desde allí fue trasladado por tierra hasta Juliaca y luego embarcado en la aeronave militar hacia la capital.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El cabecilla de la organización criminal 'Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, arribó a la capital desde Juliaca tras ser detenido en Bolivia junto a un cómplice. Se brindará una conferencia de prensa liderada por el ministro del Interior, César Astudillo, en... pic.twitter.com/UBtRAUck4u — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

El ministro del Interior, César Astudillo, supervisó el operativo, destacando la cooperación internacional que permitió la expulsión inmediata del delincuente, un trabajo conjunto entre Policía de Perú y Bolivia, DEA y el FBI.

"Este trabajo ha sido uno integrado entre la Policía boliviana y peruana. Recordemos que en Bolivia no tenía requisitoria. [...] Les puedo decir, con la certeza de los investigadores de la Policía, que han encontrado elementos de convicción que relacionan a este criminal con los hechos que acabaron con la muerte de 4 jóvenes y el secuestro [en Trujillo]", afirmó Astudillo en conferencia.

Uno de los más buscados

Con 29 años, "Jhonsson Pulpo" es considerado uno de los cabecillas más peligrosos del clan criminal Los Pulpos, originario de Trujillo. Se le imputan delitos de homicidio calificado, sicariato, secuestro agravado, robo con subsecuente muerte y organización criminal.

Además, pesa sobre él una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de una comerciante en 2020. Bajo su liderazgo, la organización extendió sus operaciones hacia Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El ministro del Interior, César Astudillo brindó declaraciones tras llegar a la capital con el cabecilla de 'Los Pulpos', Jhonsson Smit, Cruz Torres. Destacó la colaboración entre la Policía peruana, boliviana, FBI y la DEA y que se encontraron elementos que lo... pic.twitter.com/XRYpkULxCR — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

Noticia en desarrollo...