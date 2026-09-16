Incendio destruye vivienda en el distrito de Alto de la Alianza y vecinos piden apoyo para dueño afectado

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De acuerdo con información preliminar, personal de serenazgo acudió hasta el inmueble ubicado en la manzana D, lote 8, luego de recibir el reporte de la emergencia.

Debido a que en ese momento no había abastecimiento de agua en la zona, los propios moradores participaron en las labores para evitar que el fuego continuara avanzando. Los vecinos utilizaron baldes con arena y recibieron el apoyo de los serenos para controlar y extinguir las llamas.

Posteriormente, personal de la Policía Nacional llegó al lugar para brindar asistencia durante la emergencia. Los bomberos también acudieron al sector y realizaron las acciones correspondientes una vez que el fuego había sido controlado.

Propietario perdió prácticamente todas sus pertenencias

El incendio dejó importantes daños materiales en el interior de la vivienda. Tras el siniestro, se entrevistó al propietario, Lucio Cosio Hanco, quien manifestó que perdió prácticamente todas sus pertenencias.

Entre los objetos afectados se encuentran un televisor, una radio, una cama, ollas, sillas, una mesa y una frazada, además de otros bienes que se encontraban dentro del inmueble.

Afectado quedó sin cama y busca recuperar su dinero

Durante la visita realizada este martes 15, se pudo observar que la vivienda quedó completamente destruida por el incendio.

Entre los restos quemados, el propietario buscaba el dinero que había guardado dentro del inmueble antes de que ocurriera la emergencia.

Lucio Cosio Hanco vivía solo y, tras perder sus pertenencias, quedó sin cama y sin condiciones adecuadas para permanecer en la vivienda. Los vecinos señalaron que actualmente no cuenta con un espacio apropiado donde pasar la noche.

Vecinos piden ayuda para damnificado por incendio

La vivienda afectada se encuentra a la altura del kilómetro 3 de la carretera Tacna-Tarata. Para llegar a la asociación es necesario ingresar por una trocha y continuar hasta el sector denominado Héroes de la Alianza. Posteriormente, se debe avanzar por una escalera hasta llegar al inmueble afectado.

Ante la situación del propietario, los moradores solicitaron la intervención de las autoridades para que puedan brindarle apoyo.

Entre sus pedidos se encuentra la posibilidad de entregarle un módulo temporal para vivir o bienes esenciales, considerando que perdió su cama y gran parte de sus pertenencias durante el incendio.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, el afectado permanece sin un lugar adecuado donde vivir, luego de que el incendio redujera sus pertenencias a los restos de la vivienda.