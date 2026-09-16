Óscar Junior sufre fuerte caída del escenario y compañeros de La Bella Luz tienen inesperada reacción

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Óscar Junior Custodio, conocido en el mundo de la cumbia como 'Senderito', vivió un accidentado momento durante una presentación de La Bella Luz en Juliaca, Puno. El cantante estaba animando el show cuando, en cuestión de segundos, terminó fuera del escenario y generó preocupación entre sus compañeros y presentes.

Óscar Junior cayó del escenario

Todo iba de lo más normal durante la presentación de La Bella Luz. Como suele pasar en sus conciertos, Óscar Junior se encontraba recorriendo el escenario, interactuando con el público y contagiando la energía de la cumbia. Incluso llevaba una rosa en la mano mientras se desplazaba por la tarima.

Pero, en medio de la emoción del show, el cantante habría calculado mal la distancia hasta el borde del escenario. Sin darse cuenta, llegó demasiado cerca y terminó cayendo al suelo ante la sorpresa de los asistentes.

El animador de la agrupación, José Burga, intentó agarrarlo de la mano apenas vio que 'Senderito' estaba perdiendo el equilibrio. Sin embargo, el movimiento fue tan fuerte que no pudo evitar que el artista terminara fuera de la tarima.

El momento dejó preocupados a varios de los integrantes de La Bella Luz. Sus compañeras reaccionaron asustadas al ver la aparatosa caída de Óscar Junior. Sin embargo, Deyvis Paredes tuvo una reacción totalmente distinta y no pudo evitar soltar unas risas ante lo ocurrido.

Óscar Junior terminó en emergencias

Luego del accidente, la preocupación entre los seguidores de La Bella Luz aumentó, sobre todo por la fuerza con la que el cantante terminó en el suelo. Por ello, Óscar Junior posteriormente apareció en un video para contar qué había pasado y cómo se encontraba.

El intérprete de 'Ojitos mentirosos' explicó que fue llevado al área de emergencias para ser atendido debido al fuerte golpe que recibió. Por suerte, los exámenes médicos descartaron que tuviera alguna fractura.

"Y me caí. Entonces, ese fue el problema, me llevaron a emergencias porque gracias a Dios no me fracturé nada, solamente fue un golpe, pero me dolió fuerte, porque me caí por la intensidad del golpe, fue muy fuerte", contó 'Senderito'.

El cantante también explicó que recibió medicamentos y calmantes para controlar las molestias que quedaron después de la caída. Con el paso de las horas, aseguró que empezó a sentirse mejor y dejó claro que el accidente no terminó teniendo consecuencias de mayor gravedad.

Así, Óscar Junior logró salir adelante tras la fuerte caída del escenario durante el concierto de La Bella Luz. El cantante fue atendido en emergencias, no presentó fracturas y, aunque quedó con fuertes molestias por el golpe, posteriormente contó que empezó a sentirse mejor.