Lluvias y neblina cubren Tacna y generan aniegos y afectaciones en distintos sectores

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde la carretera Tacna-Tarata se observó la presencia de neblina en sectores de los distritos de Alto de la Alianza, Pocollay, Ciudad Nueva, Cercado y Gregorio Albarracín.

Asimismo, desde distintos puntos de la ciudad se pudo apreciar que el Cerro Intiorko permanecía parcialmente cubierto por la neblina, dificultando su visibilidad.

A pesar de las condiciones climáticas, las actividades continuaron con normalidad. En el Cerro Intiorko, algunas personas realizaron actividad física, mientras que otros ciudadanos se trasladaron hacia sus centros de trabajo y estudios.

Según el pronóstico para este lunes 14, la temperatura máxima alcanzaría los 21 °C, mientras que la mínima sería de 15 °C. Se prevé cielo cubierto con tendencia a despejarse durante la mañana, cielo parcialmente nublado hacia el atardecer y presencia de neblina.

Aniego en el Cercado

Las precipitaciones también provocaron la acumulación de agua en la avenida Jorge Basadre, a la altura de la calle 26 de Mayo, en el límite entre el distrito de Alto de la Alianza y el Cercado de Tacna.

En este punto, los vehículos que transitaban por la zona generaban salpicaduras de agua hacia los costados. Además, fueron colocados más de 50 sacos de tierra aproximadamente en el cruce con la calle 26 de Mayo para evitar que el agua avance por esta vía, debido a la pendiente que presenta.

Lluvias afectan productos en mercado

Las precipitaciones también ocasionaron filtraciones al interior del Mercado Mayorista Grau, donde algunos comerciantes reportaron afectaciones en sus productos.

Mario Cuno, representante de la sección de papas y verduras, señaló que las lluvias generan pérdidas para los comerciantes y pidió apoyo para continuar con sus actividades.

"Las lluvias malogran nuestros productos, lamentablemente no se puede evitar los efectos del fenómeno El Niño y necesitamos apoyo para seguir adelante", manifestó.

Ciudadanos piden prevención

Durante un recorrido por la ciudad, ciudadanos expresaron su preocupación por las condiciones climáticas y consideraron que Tacna no estaría preparada para afrontar los efectos de las precipitaciones.

Los consultados solicitaron a las autoridades adoptar medidas de prevención ante posibles nuevas lluvias y lloviznas, especialmente en los sectores donde suelen registrarse acumulaciones de agua.

La población también pidió atender estos puntos para reducir posibles afectaciones en las vías y establecimientos, mientras espera que las autoridades adopten medidas preventivas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.