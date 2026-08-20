Cronograma de PAGOS de SUELDOS al sector público vía Banco de la Nación en agosto: estas son las fechas clave

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco de la Nación ya pone en marcha el cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del sector público correspondiente al mes de agosto del 2026. Conoce las fechas clave en que se podrá realizar el cobro.

Pago de sueldos para el sector público en agosto 2026

Miles de pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 cobraron sus pensiones de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno desde el lunes 10 al 13 de agosto en las agencias del Banco de la Nación. Pero no solo ello, ya que también tienen la oportunidad de recibir sus aportes mediante el pago a domicilio desde el 17 al 26 de agosto.

También ya se realizó el depósito de las remuneraciones de los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 20530. Sin embargo, no solo este grupo podrá cobrar, sino también aquellos trabajadores del sector público de las entidades del Estado.

De acuerdo al cronograma de pagos de sueldos vía el Banco de la Nación, el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó a fines del año pasado, el cobro se da inicio este jueves 20 de agosto. El depósito será en cuatro fechas distribuidas tomando en cuenta la entidad a la que pertenece cada beneficiario y la modalidad prevista para recibir sus ingresos.

Cronograma de pagos para el sector público: ¿Cuándo cobrar?

El pago de las remuneraciones correspondientes a agosto se realizará de manera escalonada y de la siguiente manera:

Jueves 20 de agosto: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso, Ministerio Agrario y de Riego y Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso, Ministerio Agrario y de Riego y Ministerio de Energía y Minas. Viernes 21 de agosto: Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. Lunes 24 de agosto: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Reniec.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Reniec. Martes 25 de agosto: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Pago de sueldos vía Banco de la Nación

Ten en cuenta que las agencias del Banco de la Nación comienzan habitualmente la atención desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados desde las 9:15 a.m. hasta la 1:00 p. m. Para poder verificar las sedes más cercanas de donde te encuentras puedes acceder a través de este LINK.

Miles de trabajadores del sector público ya pueden consultar las fechas establecidas para el pago de sus sueldos correspondientes a agosto de 2026. El cronograma fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contempla depósitos escalonados según la entidad o sector al que pertenece cada trabajador.