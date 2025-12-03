"Alerta Pasajero": Mininter lanza aplicativo para reportar ataques delictivos en el transporte público

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de intensificar la lucha contra el crimen organizado en el sector transporte, el Ministerio del interior (Mininter) lanzó el plan piloto denominado " Alerta Pasajero ", un botón de pánico digital integrado en el aplicativo móvil "Tu Ruta", el cual permitirá a los operadores del transporte público reportar en tiempo real cualquier hecho delictivo, activando la respuesta inmediata de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Es importante mencionar que, las alertas generadas mediante el botón de pánico podrán incluir fotos, videos, audios y geolocalización. Toda esta información llegará en tiempo real a la Central de Emergencia 105 de la PNP, permitiendo desplegar una atención inmediata ante cualquier reporte delictivo.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio, junto con el titular del @MTC_GobPeru, Aldo Prieto, lanzó el plan piloto #AlertaPasajero, que integra un botón de pánico digital al aplicativo móvil Tu Ruta para reportar hechos delictivos en tiempo real con fotos y geolocalización. pic.twitter.com/1txVns1cqv — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 3, 2025

Estará a prueba por seis meses

Durante la presentación del botón de pánico, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que el plan piloto tendrá una duración de seis meses y se aplicará inicialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho. En ese sentido, durante ese lapso de tiempo, participarán 500 transportistas, previamente validados con su documentación de identidad, lo que garantizará la operatividad del sistema en un entorno de prueba controlada.

"Este aplicativo permitirá a la PNP brindar una respuesta rápida frente al delito. La tecnología se convierte en un aliado estratégico para la seguridad ciudadana. Seguimos dotando a la PNP de herramientas necesarias para el buen cumplimiento de sus funciones", mencionó.

Asimismo, destacó la participación activa de los gremios de transportes para hacerle frente en conjunto a la delincuencia, y con el apoyo del sector privado. "Su participación es clave para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión", expresó ante los transportistas presentes en la ceremonia, al director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, y otras autoridades presentes.

Presidente anuncia nuevo Plan de Seguridad Ciudadana para el 2026

Durante su presentación en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) 2025, el presidente José Jerí, anunció que el Plan de Seguridad Ciudadana 2026 será presentado dentro de la primera quincena de enero próximo.

El jefe de Estado, expresó que dicho programa está siendo elaborado por el Ministerio de Defensa, en coordinación constante con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería de la República. Asimismo, tienen previsto buscar apoyo internacional, contactando a especialistas de diversos países.

Resaltó, que su gestión transitoria buscará dejar un precedente en el país en lo que respecta a seguridad ciudadana, involucrando a todos los sectores para afrontar la lucha contra la criminalidad de manera articulada.

"Tenemos que dejar como legado al próximo Gobierno las herramientas, las armas, para, justamente, continuar con el trabajo. Seguramente el próximo Gobierno tendrá un perfil, un énfasis, pero no creo que nadie permita que la criminalidad, la delincuencia siga avanzando", sostuvo el mandatario.

Desde el Ejecutivo ratifican su lucha contra la inseguridad ciudadana, haciendo énfasis en el sector transporte, víctima permanente de estos flagelos en Lima y Callao.