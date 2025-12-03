¡Confirmado! Cronograma de pagos de sueldos y pensiones: Estas son las FECHAS clave para cobrar en diciembre

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Llegó diciembre y con ello una buena noticia! Se reveló el cronograma de pagos del Banco de la Nación que se aplicará en este mes para el cobro de sueldos y pensiones, de acuerdo a la resolución publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fechas de pago de pensiones y sueldos

Este mes no solo los trabajadores del sector público se verán beneficiados con el aguinaldo de S/300, de acuerdo al Decreto Supremo N.º 283-2025-EF, sino que se habilitó oficialmente el cronograma con las fechas clave que les permitirá cobrar sus sueldos y pensiones.

En ese marco, se detalla que los que podrán disponer primero de su dinero serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que están dentro del Decreto Ley 19990.

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. Fecha de pago según primeras letras de apellido paterno: Letras A - C: viernes 5 de diciembre. Letras D - L: miércoles 10 de diciembre. Letras M - Q: jueves 11 de diciembre. Letras R - Z: viernes 12 de diciembre. Convenios Internacionales: lunes 15 de diciembre. Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803. Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.



Asimimo, el lunes 15 de diciembre se les depositará a los pensionistas que pertenecen al régimen 18846 y pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Cronograma de pensiones 20530

Sobre el Decreto Legislativo 20530, se reveló que tendrá un cronograma de pagos específico, según la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano:

Jueves 11: Ministerio de Educación (inc. Universidades), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, Presidencia del Consejo de Ministros.

Ministerio de Educación (inc. Universidades), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio Agrario y Riego, Presidencia del Consejo de Ministros. Viernes 12: Ministerio del Interior, Ministerio Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Ministerio Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo. Lunes 15 : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil. Martes 16: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Pago de Remuneraciones a la Administración Pública

El cronograma de remuneraciones para los trabajadores del sector público y modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS), según la Resolución Viceministerial N.° 005-2024-EF/11.01, quedó así:

Martes 16 de diciembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Defensa (Mindef), Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Ministerio Agrario y Riego, Ministerio de Energías y Minas.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Defensa (Mindef), Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Ministerio Agrario y Riego, Ministerio de Energías y Minas. Miércoles 17: Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo. Jueves 18: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil (Reniec).

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de identificación y Estado Civil (Reniec). Viernes 19: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, JNJ, JNE, Tribunal Constitucional.

Es así como se reveló, según la Resolución Viceministerial N.º 005-2024-EF/11.01, el cronograma de pagos oficial del Banco de la Nación correspondiente a diciembre de 2025 para sueldos y pensiones del sector público.