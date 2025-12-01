Crisis migratoria: Cancillerías de Perú y Chile se reúnen hoy para tratar emergencia en la frontera

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 1 de diciembre, las cancillerías de Perú y Chile podrán en funciones el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, con el objetivo de abordar, mediante cooperación estrecha, la situación migratoria en la frontera de Tacna y Arica. Es importante señalar que, el equipo también lo integrarán los ministerios del Interior de ambos países.

En la previa, el viernes 28 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela Martínez, advirtió que el Gobierno no permitirá la migración irregular, debido a que "las capacidades están colmadas". En ese sentido, aseveró que se aplicarán las leyes nacionales "de manera estricta".

Toda acción será respetando los derechos humanos

Sobre los recientes bloqueos en el cruce fronterizo de ambas naciones por parte de migrantes, la cual generó que el Poder Ejecutivo declare en emergencia este punto, el canciller aseveró que las coordinaciones y acciones que puedan tomar, serán en respeto a los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana.

"Se ha hablado bastante de problemas de derecho humanitario, sobre eso quiero hacer una afirmación muy clara, en el sentido, que el Perú es un país respetuoso del derecho humanitario y aplicando esas normas, evaluaremos caso o caso cualquier situación que se presente", mencionó desde Palacio de Gobierno.

Añadió que, conversó con funcionarios de organismos internacionales como, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a quienes reafirmó la disposición del Perú de abordar esta situación de manera respetuosa y coordinada.

Declaran estado de emergencia en la fronteras con Chile

El Gobierno del Perú, oficializó el 28 de noviembre, la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, para hacerle frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, con la Policía Nacional del Perú a cargo del control del orden interno y las Fuerzas Armadas para su apoyo.

Según lo establecido en el Decreto Supremo N.º 135-2025-PCM, la coordinación policial es un de los puntos principales. En ese sentido, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Tacna quedará permanentemente en sesión, formándose, también, un Comando de Coordinación Operativa Unificada, liderado por la Región Policial de este departamento.

El Gobierno regional, municipios y otras entidades locales, deberán darle infraestructura y equipamiento al Comando. Por su parte, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital dispondrá de una plataforma unificada de datos para registrar el ingreso irregular, los operativos y las estadísticas de delitos.

Finalmente, la seguridad se reforzará con permanente patrullaje motorizado y el uso de drones por toda la zona fronteriza entre Perú y Chile, con intervenciones a los migrantes que crucen por zonas no autorizadas o restringidas. Además la Superintendencia Nacional de Migraciones trabajará en la detección y expulsión de extranjeros irregulares.