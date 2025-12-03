¡Últimas fechas! Cronograma de retiro de AFP en diciembre: PLAZO FINAL para solicitarlo

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! El plazo para las solicitudes de retiro voluntario de la AFP está en su recta final. Los afiliados podrán retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a 21,400 soles, y aun cuentan con una oportunidad más para registrar la solicitud.

Mientras que el resto de los afiliados tendrá la oportunidad de presentar su solicitud a partir del 4 de diciembre, hay un grupo específico que puede hacerlo HOY miércoles 3 de diciembre. Conoce si eres el indicado o si tendrás que esperar hasta mañana.

Según el último dígito del DNI, hoy le corresponde solicitar el retiro de AFP a los afiliados cuyo documento de identidad termine en 9. Es decir, nos encontramos en el plazo final de la segunda tanda establecida por AFP Integra.

La última oportunidad

Sin embargo, si aun no tuviste la oportunidad de registrar tu solicitud, tienes solo un chance más para hacerlo.

Aun están vigentes dos periodos para poder solicitar el retiro de AFP.

A partir del jueves 4 de diciembre, existe un "periodo libre" que permitirá a los afiliados solicitar este octavo retiro, indistintamente de cual sea el último dígito de su DNI.

Este periodo establecido estará en vigencia durante más de un mes: del 4 de diciembre hasta el 18 de enero.

AFP Integra: Paso a paso para solicitar tus aportes

Inicia sesión con tu número de DNI y contraseña en el siguiente LINK.

Selecciona la opción "Solicitar retiro". Encontrarás ya ingresado el monto máximo que puedes retirar. Si deseas puedes modificarlo a uno menor, dependiendo de cuánto deseas, de tus aportes. Si deseas trasladar parte o la totalidad de tu fondo a tu cuenta de Aportes Voluntarios sin fin previsional, elige SÍ e indica el monto. Elige el tipo de cuenta donde recibirá el dinero: Peruana o extranjera. Completa tus datos de residencia y bancarios solicitados según el tipo de cuenta seleccionado. Verifica tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular. Por último, revisa que todo esté correcto y dale clic en "Registrar solicitud" y ¡listo! Recuerda que podrás revisar el estado de tu solicitud desde "Mi agencia digital" de Integra. Finalmente, dale finalizar y recibirás un correo de confirmación.

¿Cuándo demora el depósito de AFP?

Según el reglamento de la SBS de la Ley de Retiro AFP, la primera UIT, equivalente a S/ 5350, deberá ser depositada en un plazo máximo de 30 días calendario después de haber registrado la solicitud, y no desde su aprobación.