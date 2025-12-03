Costa Verde será CERRADA por Juegos Bolivarianos 2025: Conoce cuándo, horarios y plan de desvíos

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementará planes de desvíos debido a que la Costa Verde será cerrada próximamente por competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

¿Porqué se dan estos cierres?

El cierre se dará para el desarrollo de las competencias de ciclismo y marcha atlética que se desarrollarán ya cerca a finalizar los Juegos Bolivarianos, cuyo fin será el próximo domingo 7 de diciembre.

Como se sabe, la primera semana de diciembre se realizó un cierre desde el martes 2 a las 11:30 p. m. hasta las 1:00 p. m. de este miércoles 3 de diciembre por la competencia de triatlón. La medida se dio debido a la naturales de la competencia, el desvío inició por:

Las avenidas Armendáriz, El Sol, Prolongación San Martín y José Olaya. Mientras que, de sur a norte, iniciará por Mariscal Nieto, y se continuará por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

¿Cuándo y a qué hora serán los cierres?

Debido a la competencia de ciclismo a desarrollarse el 5 de diciembre, se cerrará nuevamente la Costa Verde desde el jueves 4 de diciembre a las 11:30 p. m. hasta la 1:00 p. m. del día del juego, cuando finalmente la vía será reabierta.

El plan de desvíos de la Municipalidad Metropolitana de Lima indica que los vehículos que buscan circular de norte a sur vayan por las avenida Costanera, Bertolotto, Armendariz, San Martín y José Olaya. Por otro lado, aquellos que busquen ir de sur a norte, deberán trasladarse por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

La competencia de marcha atlética se llevará a cabo el 6 de diciembre, por lo que cerrarán la Costa Verde desde las 11:30 p. m. del 5 de diciembre hasta la 1:00 p. m., hora en la que reabrirán la vía.

Por ello, dichos días los desvíos serán los dispuestos por la comuna edil desde el 29 de noviembre: Los vehículos se trasladan de norte a sur deberán circular por las avenidas Armendariz, Miguel Grau, El Sol, Prol. San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. Por otro lado, de sur a norte, los conductores deberán movilizarse por Acceso Regatas y Acceso Tenderini.

Es así que la Municipalidad de Lima ha dispuesto ciertos desvíos para que los ciudadanos circulen por la capital debido al cierre de la Costa Verde por las últimas competencias de los XX Juegos Bolivarianos 2025.