'Policías fantasmas': Cinco efectivos de la comisaría de Villa Hermosa detenidos por presunta corrupción

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cinco miembros de la Policía Nacional del Perú, de la comisaría de Villa Hermosa, en El Agustino, fueron detenidos por haber cometido presuntamente actos de corrupción que son investigados por el Ministerio Público y su institución.

Comisario y efectivos implicados

Cuatro suboficiales de la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana son investigados por presuntamente haber realizado pagos al comisario de su dependencia policial para no trabajar, según lo indicado por el representante del Ministerio Público a Exitosa.

Por ello, personal del Ministerio Público y del Grupo de Estados contra la Corrupción de la PNP llevaron a cabo una detención preliminar judicial por las acusaciones.

Se trata del Mayor Luis Guillén Ticona, encargado de la comisaría de Villa Hermosa, así como los suboficiales de tercera y segunda Gustavo Huamán Aguilar, Ese Rojas Salvatierra, Fredy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez. Todos ellos formarían parte de la presunta organización criminal 'Los policías fantasmas'.

Personal de la Inspectoría General de la PNP también se encuentra formando parte de las diligencias como parte de este caso que mancha la reputación de la institución.

Otros predios han sido intervenidos además de la comisaría, como el domicilio del jefe de la dependencia policial, ubicado al interior de una quinta, en donde las autoridades incautan documentos y equipos tecnológicos para determinar la implicancia de otros efectivos.

Caso se suma a cifras del Mininter

Solo a inicios de esta semana, el 1 de diciembre, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó de una cifra muy preocupando, pues solo en el 2025 la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha pasado al retiro a 570 efectivos por actos de corrupción.

En declaraciones a la prensa, en el marco de la presentación del fortalecimiento del Sistema Disciplinario Policial 'Tolerancia Cero a la Corrupción', el ministro brindó una cifra preocupante de una institución encargada de combatir la inseguridad y que debería velar por la ciudadanía.

"Solo en el año 2025, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha impuesto 4188 sanciones en todo los grados, demostrando un control interno activo y sostenido. De estas,1456 derivaron en pases al retiro y dentro de estas, 570 corresponden a infracciones vinculadas directamente a actos de corrupción", detalló.

Para combatir esta clase de actos que atentan contra la institucionalidad de la PNP, se aprobó en noviembre, durante la gestión de José Jerí, un nuevo Régimen Disciplinario de la PNP reformado que agilizará los procedimientos y endurece las sanciones para actos de corrupción, favorecimiento indebido, filtración de información o aprovechamiento del cargo, considerándolas faltas muy graves y resultando en retiro.

En este marco se tendrá que esperar la decisión de la Inspectoría General de la PNP para conocer las sanciones y medidas que adoptarán contra los miembros de la PNP por este indignante caso.