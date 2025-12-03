¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? AQUÍ el tipo de cambio este miércoles, 3 de diciembre

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si tienes ahorros o préstamos en dólares, te conviene saber cuál es el precio de esta divisa y el tipo de cambio en la jornada de este miércoles, 3 de diciembre. Además, conoce cuáles son los factores que hacen subir o bajar el dólar en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Llegó diciembre y con ello una fecha especial para muchos, Navidad. En esta época festiva no hay quien no dude en buscar la forma de conseguir el mejor regalo e incluso, realizar algunas inversiones en dólares para obtener grandes ganancias económicas; sin embargo, para saber si es el mejor momento para realizar ese movimiento, lo ideal es saber el precio actual de esa moneda extranjera en Perú.

La relevancia del dólar no solo se debe a su papel como moneda de referencia mundial, sino también a cómo sus fluctuaciones impactan directamente en los mercados financieros y en la economía cotidiana. Por eso, comprender sus variaciones es útil tanto para inversionistas internacionales como para personas comunes con créditos, ingresos o ahorros en dólares.

Una de las entidades del Estado que te permite conocer el comportamiento y la fluctuación del dólar, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta, que te mostramos a continuación y así tomes decisiones más estratégicas que permitan cuidar la economía de tu hogar:

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.365 S/ 3.374

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan una leve variación al alza respecto a la compra del dólar, en comparación al día de ayer, donde el valor era de S/3.362. Mientras tanto, la venta refleja una leve baja: el 2 de diciembre estaba S/3.377.

Tipo de cambio del dólar paralelo

El tipo de cambio del dólar paralelo suele estar influenciado por diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias. Por ello, saber cuál es su valor del día es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350| Venta S/ 3.375

Cabe destacar que ayer el tipo de cambio paralelo, ayer 2 de diciembre, era de Compra S/ 3.360| Venta S/ 3.380.

Así cerró el dólar ayer, 2 de diciembre

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 2 de diciembre, en 3,3690, (con una apertura de 3,3720), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3691, con un máximo de 3,3730 y un mínimo de 3,3670, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Recuerda que el comportamiento del dólar también se basa por las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional. Por ello, mantente siempre informado sobre cuál es el valor del día de esta divisa en Perú y así decidir si es el mejor momento para comprar o vender.

Por ello, se destaca la importancia de estar al tanto del precio actual del dólar, especialmente en jornadas clave como la de este miércoles, 3 de diciembre, para tomar decisiones financieras más informadas y adaptarse a las fluctuaciones del mercado.