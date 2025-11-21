José Cueto saluda pruebas de polígrafo a trabajadores del INPE: "Debería existir de forma obligatoria"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, anunció el inicio de las pruebas de polígrafo, desde este jueves 20 de noviembre, para todo el personal del INPE en medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. Desde que asumió este cargo, el jefe de Estado dejó en claro que los penales se habían convertido en centro de operaciones del sicariato y la extorsión que hoy impera en la capital.

José Cueto saluda pruebas de polígrafo a personal del INPE

Al conocer este hecho, diversos protagonistas del ámbito político se pronunciaron sobre la misma. Por ejemplo, el congresista José Cueto saludó rotundamente que se hayan instaurado estos procesos de control para los trabajadores que mantienen contacto diario con los reos del país.

Según índico, debido a su formación familiar siempre tuvo la idea de que las pruebas de polígrafo sean aplicadas en instituciones como las Fuerzas Armadas, PNP y hasta al interior del Congreso de la República para evaluar a las personas que busquen un puesto de trabajo en dicha institución.

"Yo todo la vida he sido de los que creen que debería existir esto de forma obligatoria en todos los centros o instituciones que tienen que ver con el ámbito de seguridad y donde se maneja mucho dinero. Instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, acá en el Congreso yo también le pasaría el polígrafo a todos los que postulan a una plaza", indicó para Latina.

Te da una idea precisa

En esa misma línea, el integrante de la bancada Honor y Democracia dejó en claro que dicha evaluación no es al 100 % confiable, pero da una idea muy cercana de la personalidad del procesado. Además, los especialistas con quien conversó les aseguró que es la mejor herramienta para descartar tendencias a la corrupción y también indicó que le gustaría implementarlos en las escuelas de formados de las instituciones castrenses.

"Tiene una alta probabilidad de ser efectiva, no es la panacea, pero te da una idea de como una persona es realmente mitómano o no, los rasgos físicos se alteran. Tú hablas con los técnicos en esto y te dicen que tiene una altísima probabilidad de éxito. Es más yo lo pondría en las escuelas de formación como un requisito más", añadió.

De esta manera, el congresista José Cueto saludó que todo el personal del INPE en Lima y Callao sean sometidos a las pruebas de polígrafo en medio del estado de emergencia.