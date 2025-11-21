Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra expremier

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, ordenándole cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre del 2022.

Como se recuerda, la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera solicitó dicha medida el 7 de noviembre último, al considerar que la también exministra de Cultura y Trabajo incumplió las medidas que le impuso el Poder Judicial luego de que Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación en el pasado mes de septiembre.

(Noticia en desarrollo...)