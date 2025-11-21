RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Caso 'golpe de Estado'

Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 5 meses de prisión preventiva contra expremier

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público de revocar las comparecencias impuestas a Betssy Chávez tras su excarcelación en septiembre, debiendo regresar al penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez. Poder Judicial

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 21/11/2025

El juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, ordenándole cinco meses de prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que lideró el expresidente Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre del 2022.

Como se recuerda, la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera solicitó dicha medida el 7 de noviembre último, al considerar que la también exministra de Cultura y Trabajo incumplió las medidas que le impuso el Poder Judicial luego de que Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación en el pasado mes de septiembre. 

(Noticia en desarrollo...)

