José Jerí presenta proyecto de ley para que el Ejecutivo legisle contra la inseguridad ciudadana por 60 días

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presiente de la República, José Jerí, presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo obtenga facultades y pueda legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad durante 60 días.

La propuesta busca acelerar medidas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato y criminalidad organizada, reforzando también la coordinación entre instituciones.

José Jerí presenta proyecto de ley

El mandatario llevó al despacho del primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, un proyecto de ley que busca darle al Ejecutivo la facultad de legislar en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Con un clima de delitos cada vez más fuerte, el presidente José Jerí presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo actúe durante 60 días contra la inseguridad ciudadana.



A través de sus redes sociales, el mandatario instó al Parlamento a que el debate y la votación se realicen cuanto antes, enfatizando la urgencia de la medida.

"El PL busca legislar principalmente en materia de seguridad ciudadana, y complementará las acciones que ya se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia", señaló José Jerí en su cuenta de X (antes Twitter).

Como ya se mencionó, el documento oficial fue dirigido a Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, y se le calificó como "muy urgente".

Además, el texto pide que se disponga su trámite de manera inmediata, según lo establece el artículo 105 de la Constitución.

"Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite inmediatamente, según lo establecido por el artículo 105.° de la Constitución Política del Perú", señala el proyecto de ley que el presidente compartió en sus redes sociales.

Jerí ya había solicitado facultades legislativas

Cabe recordar que semanas atrás, el presidente José Jerí ya había anticipado su solicitud de facultades legislativas para abordar temas de seguridad ciudadana.

En octubre, declaró: "Redoblaremos nuestros esfuerzos para enfrentar y mitigar las acciones de extorsionadores, sicarios y todo aquel delincuente que intente alterar la tranquilidad de nuestra población".

Con este proyecto, el Ejecutivo busca contar con herramientas legales para intervenir de manera más rápida y efectiva en casos que afecten directamente la seguridad de los ciudadanos.

La medida permitirá aprobar normas sin pasar por los tiempos habituales del proceso legislativo, algo que el presidente de la República considera vital para combatir la inseguridad de forma inmediata.

Con la presentación del proyecto de ley ante el Congreso, el presidente de la República, José Jerí, busca que el Ejecutivo pueda legislar sobre seguridad ciudadana durante 60 días, reforzando así las acciones contra la delincuencia.