¿Subió o bajó? Precio del dólar y tipo de cambio en Perú, HOY, viernes 21 de noviembre

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar hoy en Perú muestra ligeras variaciones entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. Revisa en esta nota cuál es el comportamiento de esta moneda estadounidense en la jornada de este viernes, 21 de noviembre.

¿Cuánto está el dólar hoy en Perú?

Un aumento en el precio del dólar puede tener varias repercusiones en la economía del país, afectando desde la inflación hasta el costo de vida de la población. Así que si estás pensando en comprar o vender esa divisa este jueves, es ideal que primero sepas cuál es su fluctuación respecto al tipo de cambio.

Una institución que te permite estar al día sobre los valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), ente recaudador de tributos internos, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permite financiar los gastos públicos del Estado.

A través de su portal oficial se refleja la cotización del dólar no solo de este día, sino también de las fechas previas para realizar una comparación y ayudarte a identificar patrones y tendencias, lo que es útil para prever posibles movimientos futuros y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales.

VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿Subió? Así cotiza el tipo de cambio este jueves, 20 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.377 S/ 3.385

¿Tendencia a la baja? Pues bien, de acuerdo a los valores presentados por Sunat, se refleja una ligera variación al alza, en comparación a los dos días previos. El jueves 20 de noviembre la compra era de S/3.372 y la venta estaba en S/3.380, mientras que el miércoles los precios eran los siguientes: compra: S/3.366 - venta: 3.372.

Tipo de cambio en mercado paralelo

El dólar paralelo, también conocido como "dólar de la calle", una de las referencias más consultadas por quienes buscan conocer el valor del dólar paralelo en Perú, también es un detalle que debes tener en cuenta.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo (casas de cambio), según el portal de cuantoestaeldolar.pe, para este viernes, 21 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.385.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El precio del dólar en el país cerró ayer, 20 de noviembre en 3,3810, (con una apertura de 3,3750). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,3818, con un máximo de 3,3850 y un mínimo de 3,3770, según el BCRP.

Recuerda que estos precios varían conforme pasan las horas por distintos factores, entre ellos, la intervención del BCRP, la inestabilidad o cambios de gobierno, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. o precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Cierre del dólar y tipo de cambio interbancario.

Así que recuerda, la cotización del dólar abrió este viernes, 21 de noviembre, en S/ 3.377 la compra y en S/ 3.385 la venta, según Sunat, mientras que en el mercado paralelo los precios son: compra S/ 3.365 y venta S/ 3.385.