PNP realizó operativo contra venta informal de celulares y chips en Polvos Azules: Seis personas detenidas

La Policía Nacional del Perú (PNP), realizó en la tarde del 20 de noviembre un operativo inopinado en el centro comercial Polvos Azules, en el Centro de Lima. Esta acción que tuvo el objetivo de detectar puntos de venta de celulares robados y de chips que terminan siendo utilizados para la extorsión, acabó con la detención de seis personas.

A través de la Dirección de Policía Fiscal con apoyo de personal de Dinoes, Tránsito y la Dirincri, ingresaron a este concurrido espacio de la avenida Paseo de la República. El objetivo fue conocer si los vendedores hicieron caso a los operativos pasados y ya no realizaban ventas ilícitas de equipos y tarjetas SIM.

No obstante, el hallazgo que hicieron los efectivos fue que en algunos puestos se continúa ofreciendo teléfonos móviles que provendrían de robos. Eso se pudo constatar por el número de serie con el que cuentan los equipos y que figuraban en la lista de denuncias, así lo indicó el general PNP Javier Vela Arangoitia.

"Hemos podido encontrar en algunos stands donde se ha detectado por el número de IMEI que hay teléfonos que continúan siendo vendidos, pero que esos teléfonos al parecer han sido robados. Por ejemplo, en un stand, n el momento de la intervención, la persona se ha retirado del lugar", indicó el oficial.

Producto de estas labores, seispersonas fueron detenidas por la presunta receptación de equipos de dudosa procedencia. Esta operación se realizó en marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno del presidente José Jerí en Lima y Callao para combatir la criminalidad.

Operativos en otros centros comerciales

El pasado 7 de noviembre la PNP llevó a cabo un operativo en el centro comercial Polvos Rosados en el distrito de Santiago de Surco. Tras revisar varios puestos, se detuvo a cinco personas y se incautaron más de 100 celulares, muchos de los cuales habían sido reportados como robados.

Hace tres días también se realizó otros en 'Las Malvinas', punto conocido donde terminan los equipos sustraídos por gente del mal vivir. En esta ocasión la incautación fue de mayor escala y se decomisaron más de 500 teléfonos de dudosa procedencia.

La PNP continúa ejecutando operativos en centros comerciales para encontrar puntos de venta de celulares robados y chips de manera informal. Esta vez Polvos Azules fue el objetivo de los agentes, detectando algunos puesto donde se continúa vendiendo y con la detención de seis sospechosos.