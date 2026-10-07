Caos previo al concierto de BTS: vendedores de filas se enfrentan a la Policía y ARMYs denuncian amenazas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de tensión se registraron en los exteriores del Estadio San Marcos, previo al concierto de BTS. Revendedores de filas protagonizaron enfrentamientos con policías, mientras algunas ARMYs denunciaron haber recibido amenazas durante la espera.

Concierto de BTS en Lima: ARMYs denuncian amenazas

Llegó el tan esperado día para las ARMYs, el primer concierto de la famosa agrupación surcoreana BTS en Lima, precisamente en el Estadio San Marcos. Desde muy temprano, las fans del grupo de K-Pop comenzaron a colocarse en la fila para poder estar cada vez más cerca de vivir la inolvidable experiencia de conocer a sus artistas favoritos.

Sin embargo, la emoción de las ARMYs se tornó en un momento de tensión previo al primer concierto de BTS programado para esta noche. Pues bien, se dieron cuenta de la presencia de revendedores de colas que, según se tiene entendido, se colocaban en la fila para ofrecerla a otros con un valor de entre S/ 100 a S/400.

Según se reveló, la presencia de los revendedores en los alrededores del recinto, generó desórdenes relacionados con las extensas filas y las fans de BTS denunciaron haber recibido amenazas durante la espera. Ante esa situación, una joven no dudó en alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP) para poner orden.

"Ya la Policía nos está ayudando. Son revendedores porque les piden que muestren las entradas y no lo hacen. También tenemos miedo porque vienen en mancha y nos están amenazando", expresó una fan. "Alguien nos empujó e intentaban meter a alguien y yo empecé a gritar ¡Policía! y felizmente vinieron y los quitaron. Son gente que venden sitios", contó otra joven.

Revendedores de colas se enfrentan a la PNP

Al tener conocimiento de la presencia de revendedores en las colas, efectivos de la Policía se desplegaron en los exteriores del estadio de San Marcos y comenzaron a retirarlos. Sin embargo, ante la renuencia de algunos de ellos por irse del lugar, se produjeron altercados y momentos de tensión.

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