BTS en Lima: PCM brinda recomendaciones a ARMYS ante las altas temperaturas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por los conciertos de BTS en Lima continúa, pero las condiciones meteorológicas previstas para estos días han llevado a las autoridades a emitir recomendaciones especiales para los seguidores del grupo surcoreano.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) exhortó a los ARMY a tomar precauciones ante el incremento de las temperaturas y evitar que un golpe de calor afecte su experiencia.

A través de sus redes sociales, la PCM compartió un mensaje dirigido especialmente a quienes acudirán a los conciertos de BTS programados para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

"¡Que un golpe de calor no frene tus planes!", señaló la entidad en su publicación, donde recordó la importancia de adoptar medidas preventivas si se acudirá a un concierto o se realizarán actividades al aire libre.

PCM pide cuidado a los ARMY

La recomendación de la PCM cobra especial relevancia debido a que muchos seguidores podrían permanecer varias horas fuera del recinto antes del ingreso a los conciertos.

Por ello, la entidad instó a los fanáticos a protegerse del sol, mantenerse hidratados y prestar atención a cualquier síntoma relacionado con la exposición prolongada a altas temperaturas.

"Si vas al concierto de BTS o tienes actividades al aire libre, toma tus precauciones ante las altas temperaturas", añadió la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran:

Tomar agua con frecuencia

Utilizar bloqueador solar

Vestir ropa ligera y de colores claros

Evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde

La PCM también pidió estar atentos a posibles señales de un golpe de calor. "Atención con los golpes de calor: Si tienes dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o debilidad, busca atención médica de inmediato ", precisó en su mensaje.

Senamhi activa alerta roja

Las advertencias coinciden con un aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que reportó un incremento de la temperatura diurna entre el 6 y el 9 de octubre en zonas de la costa y sierra.

El organismo calificó el aviso como alerta roja y señaló que las condiciones serán de moderadas a extremas en la costa y de moderadas a fuertes en la sierra.

El aviso comprende 20 regiones, entre ellas Lima y Callao, además de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tacna y Tumbes, entre otras.

Asimismo, Senamhi advirtió sobre un incremento de la radiación ultravioleta y recomendó reducir la exposición directa al sol, utilizar bloqueador, sombreros o gorras y lentes con protección UV, además de mantenerse hidratado.

☀️ #AtentoAlAviso #Minam #Senamhi Aumenta la temperatura en la costa y sierra. Hasta el viernes 9 de octubre, continuará el incremento de la temperatura durante el día en gran parte de la costa y sierra del país.🌡️ https://t.co/7QDUxhbhUM — Senamhi (@Senamhiperu) October 6, 2026

Así, mientras miles de ARMY se preparan para vivir los conciertos de BTS en Lima, las autoridades recuerdan que la emoción por el espectáculo debe ir acompañada de cuidados frente al calor. La hidratación, protección solar y atención a los síntomas serán claves para disfrutar de las jornadas sin poner en riesgo la salud.