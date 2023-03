Katherine Gómez: ¿Por qué el caso de Eyvi Ágreda nos recuerda a la joven que falleció hoy tras ser quemada viva por su pareja?

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la muerte de Katherine Gómez, la joven de 18 años que fue quemada salvajemente por manos de su expareja de nacionalidad extranjera, Sergio Tarache Parra en la Plaza Dos de Mayo en el centro de Lima este fin de semana, muchos usuarios recordaron el caso de Eyvi Ágreda, pero ¿quién es esta mujer?

Para recordar el incidente de Agreda, primero hay que repasar lo sucedido con Gómez este sábado. La joven, quien añoraba con ingresar a la Marina de Guerra del Perú, trabajaba y estudiaba para mantener a su familia que vive en el Callao. En ese lapso, conoció a un muchacho y establecieron una corta relación; sin embargo, tomó la decisión de alejarse ya que no sentía que era lo mejor para ella.

Por ello, citó a Sergio Tarache Parra el 19 de marzo en un callejón cercano a la Plaza Dos de Mayo, en el Centro Histórico de Lima para comentarle que era el momento de dar por terminado el vinculo sentimental entre ambos, no obstante, el individuo se mostró ofuscado y sin pensarlo dos veces, le roció de gasolina y le prendió de fuego. Fue gracias a la ayuda de los transeúntes, quienes auxiliaron a femenina.

Tras ser derivada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, se le determinó que tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el 60 % de su cuerpo, lo que conllevó a su deceso esta mañana, así lo confirmó el nosocomio en un comunicado.

Eyvi Ágreda, un caso que conmocionó a todos

En este punto, muchos han rememorado el caso de Eyvi Ágreda, una muchacha de 22 años que tuvo un trágico final a mediados de 2018.

Transcurría una templada noche de abril, cuando Ágreda salió de su trabajo y se embarcó en una unidad de transporte cerca al emblemático Parque Kennedy, en Miraflores, para dirigirse a su vivienda, pero culminó postrada en una camilla del Hospital Nacional Guillermo Almenara horas después.

Y es que en medio de la ruta, no esperó toparse con su excompañero, Carlos Javier Hualpa Vacas, de 36 años, quien subió al bus encapuchado y de la misma forma en que aconteció con Katherine Gómez, le roció gasolina en frente de los pasajeros mientras gritaba: "Si no eres para mí, no serás para nadie".

Atónitos, los ciudadanos no dudaron en ayudarla y usaron un extintor para apagar las llamas que la consumían. Se estableció que padeció el 60 % de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado.

Luego de unos días de lucha, Eyvi Ágreda cerró sus ojos y su ausencia hizo un llamado rutilante a la sociedad peruana y a sus autoridades por el aumento de agresiones a mujeres. Por su parte, Hualpa Vacas fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y recibió una pena privativa de libertad por 35 años; siendo enviado al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco.

Exitosa lamenta pérdida de Katherine Gómez

