"¡Pónganlo en los más buscados!": El llanto de la tía de la mujer que falleció tras ser quemada viva por su pareja en Plaza Dos de Mayo

Exige justicia. La joven de 18 años que fue quemada hace seis días perdió la vida esta mañana luego de luchar por casi una semana contra las graves heridas del atentado hacia su persona. Tras el deceso oficial de la víctima conocida como Katherine Gómez, los familiares de la ahora fallecida se mantienen en pie de lucha para conseguir justicia por su ser querido.

En exclusiva con Exitosa, la tía de la joven se pronunció al respecto y, con mucho dolor, pidió a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes para hallar el paradero del culpable de este terrible caso de feminicidio ocurrido en la capital peruana.

"Estamos indignados. Queremos pedir al Ministerio del Interior que lo pongan en los más buscados, por favor. Eso deberían hacer desde un principio y no lo han hecho. Ese hombre todavía sigue libre, no es justo, no es justo lo que han hecho", dijo entre lágrimas.