Fenómeno de El Niño amenaza la anchoveta: ¿Cómo afecta a la reproducción y distribución en el mar del Perú?

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La anchoveta, considerada el recurso pesquero más importante del Perú, enfrenta un nuevo desafío. El incremento de la temperatura del mar asociado al fenómeno de El Niño está modificando las condiciones naturales de su hábitat, obligando a esta especie a cambiar sus patrones de distribución y reproducción.

Especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) advierten que el calentamiento del océano no solo se registra en la superficie, sino también en las capas más profundas del mar, generando alteraciones que impactan directamente sobre la anchoveta, una especie acostumbrada a las aguas frías del litoral peruano.

Cuando las temperaturas se elevan, los cardúmenes buscan zonas más favorables para sobrevivir. Inicialmente se acercan a la costa, luego descienden a mayores profundidades y, en escenarios más intensos, migran hacia el sur del país en busca de aguas más frías.

Esta situación genera preocupación debido a que la anchoveta sostiene una de las industrias pesqueras más importantes del mundo y representa miles de empleos directos e indirectos en el Perú.

Un cambio que altera todo el ecosistema

Los especialistas señalan que la anchoveta ocupa un papel fundamental dentro de la cadena alimenticia marina. Diversas especies de peces, aves guaneras y mamíferos marinos dependen de ella como fuente principal de alimento.

Cuando la especie modifica su distribución, otros organismos también se ven afectados. Durante los eventos de El Niño pueden aparecer recursos propios de aguas cálidas, como el bonito o la sardina redonda, alterando el equilibrio habitual del ecosistema.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En el marco de esta celebración, el secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, Macedonio Vásquez, indicó en una entrevista con Exitosa, que esta fecha es muy austera para este sector, pues se ha suspendido la temporada de pesca de... pic.twitter.com/KSObFCchoK — Exitosa Noticias (@exitosape) June 29, 2026

Además, la reducción temporal de la anchoveta en determinadas zonas puede afectar la disponibilidad de alimento para lobos marinos, aves y otras especies que dependen de este recurso.

El cambio climático afecta a los pescadores

El 29 de junio de cada año se conmemora el día del pescador. En el marco de esta celebración, el secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, Macedonio Vásquez, indicó en una entrevista con Exitosa, que esta fecha es muy austera para este sector, pues se ha suspendido la temporada de pesca de anchoveta debido al fenómeno de El Niño.

"El fenómeno de El Niño es más recurrente, antes aparecía cada 7 años", indicó Macedonio Vásquez, secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote

El dirigente lanzó una fuerte alerta ambiental, asegurando que no se está protegiendo a la anchoveta, especie que es la base primordial del ecosistema marino. Reveló que ahora pasan hasta 10 horas buscando cardúmenes debido a la escasez.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Macedonio Vásquez, secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote, reveló la dura e inclemente realidad que viven en alta mar: jornadas completas sin horarios donde el sueño se recupera cuando se puede. El dirigente... pic.twitter.com/XCaa6OzEsN — Exitosa Noticias (@exitosape) June 29, 2026

El avance del fenómeno de El Niño representa un desafío para el ecosistema marino peruano y para la economía nacional. Aunque la anchoveta posee una notable capacidad de adaptación, la evolución de las condiciones oceánicas será determinante para conocer el verdadero impacto sobre una especie que constituye uno de los mayores tesoros del mar peruano.