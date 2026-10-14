Keiko Fujimori sobre la visita del papa León XIV al Perú: "Todos los preparativos continúan"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la llegada del papa León XIV al Perú y aseguró que los preparativos para su visita continúan, pese a la preocupación generada por el estado de salud del sumo pontífice tras su reciente intervención quirúrgica. La mandataria expresó su solidaridad y señaló que el Gobierno se mantendrá atento a los próximos comunicados del Vaticano.

Keiko Fujimori afirma que los preparativos para la llegada del papa León XIV continúan

Durante sus declaraciones, Keiko Fujimori manifestó que millones de peruanos se encuentran rezando por la pronta recuperación del pontífice, luego de conocerse su diagnóstico médico. Asimismo, reconoció que el proceso de recuperación podría extenderse más de lo previsto.

"Quiero enviar mi solidaridad a su santidad el papa León. Nos alegra saber que la operación ha sido bien realizada y que se encuentra recuperándose. Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el papa sepa que acá, en el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación", declaró la mandataria.

¿Se mantiene la visita del papa León XIV al Perú?

La jefa de Estado indicó que el Ejecutivo continuará con los preparativos mientras no exista una comunicación oficial que disponga algún cambio en la planificación de la visita papal. Según explicó, durante la reciente sesión del Consejo de Ministros también se abordó este tema y se mantiene una actitud positiva respecto a la recuperación del pontífice.

"Ayer hemos tenido una reunión del Consejo de Ministros y todos los preparativos de la visita de su santidad el papa continúan. Nosotros tenemos una actitud positiva y queremos estar convencidos de que el papa se va a recuperar", sostuvo Fujimori.

En esa línea, precisó que los planes seguirán desarrollándose hasta que el Vaticano proporcione información distinta sobre la evolución médica del Santo Padre o sobre las fechas previstas para su llegada al Perú.

Gobierno esperará información oficial del Vaticano

Fujimori también reconoció que existe la posibilidad de que el calendario de la visita experimente cambios debido al tiempo que demande la recuperación del papa León XIV.

"Esperemos que su recuperación sea pronta y que la visita se pueda realizar, pero entenderemos también el caso contrario. Acá lo importante es que su santidad el papa recupere su salud", afirmó.

Finalmente, Keiko Fujimori afirmó que mantendrá la planificación prevista y permanecerá atento a los anuncios oficiales de la Santa Sede para determinar si será necesario realizar ajustes en la organización de la esperada visita del papa León XIV al Perú.