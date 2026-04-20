Por un año más: 'El Niño' costero se extendería hasta enero de 2027 con magnitud moderada, según Enfen

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó que el evento climático continuará hasta enero de 2027. Según el Comunicado Oficial N.º 07-2026, emitido el 17 de abril, se trata de un fenómeno de magnitud débil, aunque con alta probabilidad de alcanzar una intensidad moderada entre junio y julio de este año.

Condiciones oceánicas y atmosféricas

El pronóstico se sustenta en el análisis de las anomalías en la temperatura del mar, especialmente en el norte del país, donde los registros se mantienen por encima de lo habitual. Los boletines oceanográficos confirman que estas condiciones persisten y que, junto con las previsiones internacionales, respaldan la permanencia del evento.

En el Pacífico central (región Niño 3-4), se prevé una condición neutral entre mayo y junio de 2026. Sin embargo, desde julio existe mayor probabilidad de que se desarrolle un evento El Niño que también se prolongaría hasta enero de 2027, con intensidad máxima estimada entre noviembre y diciembre.

Temperaturas altas y precipitaciones se seguirán sintiendo en la costa norte.

Impactos inmediatos

Entre abril y junio se esperan lluvias entre normales y superiores a lo normal en la costa norte, especialmente durante abril. Al encontrarse el país en la etapa final de la temporada lluviosa, se prevén episodios localizados más que generalizados. Asimismo, persistirán temperaturas del aire por encima de lo normal en toda la franja costera.

En el plano hidrológico, los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico presentarían caudales dentro de rangos normales, aunque no se descartan incrementos puntuales en algunos ríos del norte.

Recursos pesqueros

El comunicado también aborda el impacto en la pesca. Se estima que la anchoveta del stock norte-centro se distribuirá principalmente dentro de las 30 millas marinas de la costa, mientras que el bonito continuará disponible a lo largo del litoral. Estos escenarios son relevantes para la planificación de la actividad pesquera y la seguridad alimentaria.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero. ☝️ El evento continuaría hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año.



Comunicado ➡️ https://t.co/WdLtV84mJm pic.twitter.com/TcLwAH7rB0 — ENFEN (@enfenperu) April 17, 2026

La comisión exhortó a las autoridades a considerar los escenarios de riesgo basados en avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, con el fin de adoptar medidas de reducción de desastres y fortalecer la preparación ante posibles emergencias. Asimismo, pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

La confirmación de que El Niño costero se prolongará hasta enero de 2027 obliga a reforzar la planificación institucional y comunitaria. Aunque se prevé una magnitud débil, el riesgo de intensificación moderada en junio y julio, sumado a la posibilidad de un evento en el Pacífico central hacia fin de año, plantea un escenario complejo para la gestión climática y económica del país.