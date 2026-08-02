Keiko Fujimori asegura que no recortará la CTS: "Es una narrativa que grupos de izquierda han creado"

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la polémica generada por el pedido de facultades legislativas en materia laboral, la presidenta Keiko Fujimori volvió a pronunciarse sobre los derechos de los trabajadores. Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial, la mandataria respondió a preguntas de ciudadanos y reafirmó que no habrá recortes ni modificaciones en beneficios como la CTS, gratificaciones o feriados.

La defensa de la CTS

Desde Palacio, y consultada por un usuario sobre la posibilidad de recortar el número de feriados, algo en lo que, como ya señaló en los últimos días, reiteró en que no iba a eliminar ni aumentar alguno de ellos. Como parte de su respuesta, afirmó también que no se iba a modificar o recortar algún beneficio laboral, haciendo especial énfasis a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

"No se van a tocar CTS, es parte de una narrativa que grupos de izquierda han creado como un fantasma". Con esta declaración, buscó despejar las dudas que surgieron tras la presentación del proyecto de facultades, donde se mencionaba la flexibilización de ciertos beneficios laborales.

La presidenta insistió en que su gobierno no eliminará ni reducirá derechos adquiridos, y que las versiones sobre recortes formarían parte de una campaña de desinformación de sectores políticos opositores.

En la misma transmisión, Fujimori reiteró que no se eliminará ni aumentará el número de feriados, algo que ya había sido adelantado también por su ministro de Trabajo, Juan Sheput, reafirmando que su gobierno busca modernizar la normativa laboral sin necesariamente afectar los derechos básicos de los trabajadores.

Digitalización en salud

La presidenta también se refirió a las recientes visitas del nuevo ministro de Salud, Luis Dyer, a diversos hospitales de la capital. Allí se constató la gran cantidad de documentación médica aún almacenada en formato físico.

Fujimori adelantó que este problema será enfrentado con un proceso de digitalización de la información médica y uso de Inteligencia Artifical, lo que permitiría agilizar trámites y mejorar la atención en los hospitales.

El pronunciamiento de Keiko Fujimori busca frenar la controversia sobre posibles recortes laborales, en un contexto donde sindicatos y opositores han mostrado preocupación por el alcance de las facultades solicitadas al Congreso

Al enfatizar que la CTS no será tocada y que los feriados se mantienen, la presidenta intenta transmitir tranquilidad a los trabajadores, mientras abre paso a reformas que, según afirma, apuntan a la modernización del Estado sin sacrificar derechos.