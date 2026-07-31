Senador Jaime Quito se opone a otorgar facultades legislativas a Gobierno de Fujimori

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, se mostró en contra del pedido de diversas facultades legislativas plateado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

Se conoció que el pasado domingo 26 de julio, el Gobierno de Keiko Fujimori presentó ante el Congreso Bicameral un adelanto de pedido de facultades legislativas, el cual contemplaba inicialmente medidas en materia de seguridad, digitalización y simplificación administrativa.

Cuestiona pedido del Ejecutivo

Jaime Quito expresó su rechazo al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo y sostuvo que, durante su gestión, se han aprobado dictámenes que considera perjudiciales e injustos para los trabajadores.

"De primera intención, considero que el Congreso no puede renunciar a la función principal que es la de legislar para poder plantear los problemas que tiene el país. Yo no estoy de acuerdo en delegar facultades al Ejecutivo, en tanto, se ha hecho tantas normas pro crimen y pro impunidad, contra los trabajadores. Así que no considero pertinente. Si es que tiene los proyectos de Ley, deberian pasar primero por el Congreso", afirmó.

Exige proyectos de ley

Además, señaló que el Ejecutivo ha presentado documentos preliminares con diversos temas por abordar y sostuvo que al Congreso solo deben remitirse proyectos de ley debidamente estructurados, con objetivos claros y no propuestas superficiales.

"Se están planteando casi 22 temas en esos documentos extraoficiales, y es importante que al Congreso le haga llegar proyectos de Ley, en sí. Que nos van planteando precisiones, y no las generalidades que se quieren proyectar de las facultades legislativas", sostuvo.

Descarta motivaciones ideológicas

Quito aseguró que en los borradores remitidos por el Ejecutivo no se hace mención a medidas relacionadas con el fenómeno El Niño y descartó que su rechazo al pedido de facultades legislativas responda a una confrontación ideológica.

"En ese borrador que nos han hecho llegar no hay ningún punto donde se mencione al fenómeno El Niño, al menos que, estén cambiando el texto que hicieron llegar. Y no es ni un tema ideológico. Es la Constitución que el propio fujimorismo defiende, que le otorga al Congreso la función de legislar. Que respeten la independencia de poderes", aclara.

Recuerda facultades del Ejecutivo

Finalmente, el doctor agregó que el Ejecutivo tiene como atribución de adoptar medidas de forma inmediata cuando se trate de una situación de emergencia, sin necesidad de esperar autorización de otro poder del Estado.

"En el caso del fenómeno El Niño y los terremotos, el Ejecutivo tiene potestades, a través de decretos de urgencias, no requiere de aprobación del Legislativo", refiere.

En conversación con Exitosa, el senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, expresó su rechazo a la solicitud de facultades legislativas presentada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El legislador cuestionó la iniciativa, que fue remitida al Congreso Bicameral el pasado 26 de julio y que, en un inicio, planteaba la adopción de medidas orientadas a reforzar la seguridad, impulsar la digitalización y promover la simplificación administrativa.