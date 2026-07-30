Ministro de Trabajo Juan Sheput niega cambios en los feriados: "No se van a aumentar ni a disminuir"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este jueves 30 de julio, el ministro de Trabajo Juan Sheput Moore brindó declaraciones sobre el polémico tema de los feriados en el Perú. En ese sentido, el político descartó que se hayan llegado a acuerdos sobre estos días no laborables para los sectores públicos y privados.

Juan Sheput responde sobre acuerdos relacionados a los feriados en el país

El ministro de trabajo, Juan Sheput fue cuestionado por los documentos que se difundieron en diversas plataformas digitales y medios de comunicación en el que se veían los acuerdos tratados en la primera sesión del Consejo de Ministros. Dentro de la información se vió que se habían abordado la cantidad de feriados que existen dentro del calendario nacional.

"Eso es parte de una desinformación, lo que ha circulado lamentablemente es un borrador muy grueso sobre el cual van a empezar los debates para la delegación de facultades. Los únicos puntos de agenda el día de ayer han estado limitados a lo que es la seguridad ciudadana y aspectos iniciales para fortalecer la prevención del fenómeno de El Niño, pero de feriados, absolutamente nada", afirmó el ministro de Trabajo.

Dentro de su discurso, el ministro enfatizó que los temas más urgentes en la agenda del nuevo Gobierno es la lucha contra la inseguridad ciudadana y la toma de acciones en torno al fenómeno de El Niño Costero, un evento climático que viene azotando al país y genera consecuencias en diferentes áreas primordiales del territorio nacional.

Ministro expuso la decisión de la presidenta Keiko Fujimori

Siguiendo esa línea, el representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, agregó que, según lo dicho por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, no se iban a aumentar, ni a quitar feriados, dejando claro que hay otros puntos con mayor relevancia que atender.

"La decisión política de la presidenta que la señaló el fin de semana pasado es que ni se iban a aumentar, ni a quitar feriados y en eso estamos, ni se va a aumentar, ni se va a disminuir", expresó el representante del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, el ministro de Trabajo Juan Sheput con estas declaraciones puso fin a las especulaciones sobre una eventual modificación de los feriados en el Perú y reafirmó que el Gobierno mantiene su decisión de no aumentar ni reducir los días no laborables, desmintiendo así la información que circuló en las últimas horas en diferentes plataformas digitales y requería ser aclarada.