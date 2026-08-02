Influencer española es acusada de xenofobia tras viralizarse respuesta sobre Perú: ¿qué ocurrió?

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer española Rocío López Bueno, conocida en redes sociales como "Roro", enfrenta una nueva polémica digital luego de que usuarios difundieran una captura atribuida a ella donde habría respondido de forma negativa al ser consultada si era peruana. El contenido generó críticas y acusaciones de xenofobia.

La controversia comenzó cuando la captura de una conversación antigua empezó a circular nuevamente en redes sociales. En la imagen aparece una pregunta sobre su nacionalidad y una respuesta atribuida a la creadora de contenido con la palabra "Never" ("Nunca"), junto a un emoji de vómito.

Captura viral desata críticas contra la influencer española

La publicación difundida en redes sociales corresponde a una captura que habría sido tomada años atrás y que actualmente ya no aparece disponible en la cuenta original de la influencer. Usuarios cuestionaron el supuesto mensaje y señalaron que tendría un contenido ofensivo hacia los peruanos.

Hasta el momento, Roro no ha confirmado ni negado públicamente la autenticidad de la imagen difundida. Tampoco se ha conocido una explicación oficial sobre el contexto en el que habría ocurrido la conversación que generó la reacción de usuarios en redes sociales.

Se le acusó de xenófoba.

La circulación de la captura provocó diversos comentarios en redes. Mientras algunos internautas criticaron la supuesta respuesta atribuida a la influencer española, otros usuarios señalaron que se debe esperar una aclaración antes de determinar el origen y significado del mensaje compartido.

La creadora de contenido europea ganó popularidad en internet en el 2024 por sus videos de cocina y publicaciones relacionadas con detalles que preparaba para su pareja, Pablo. Su estilo de contenido la llevó a reunir millones de seguidores en redes como TikTok.

Roro suma una nueva polémica tras crecer en redes sociales

La influencer también aumentó la exposición pública tras participar en eventos digitales como La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. Desde entonces, su figura ha sido seguida por una amplia comunidad de usuarios en España y otros países.

La influencer se encuentra en el ojo de la tormenta.

La polémica actual se centra en la difusión de la supuesta conversación y las acusaciones de xenofobia que surgieron después de que la imagen se hiciera viral. Hasta ahora, la información disponible está relacionada con la captura compartida por usuarios.

No se dieron declaraciones públicas de Roro que expliquen el mensaje atribuido ni que confirmen si la conversación corresponde realmente a su cuenta. La discusión continúa en redes sociales mientras los usuarios esperan una posible respuesta de la influencer española.