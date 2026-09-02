Keiko Fujimori destaca trabajo conjunto de la PNP, Policía boliviana y FBI: "Han logrado este gran objetivo"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", en Bolivia fue destacada este miércoles por la presidenta Keiko Fujimori. La mandataria señaló que el operativo contó con la participación coordinada de la Policía Nacional del Perú (PNP), autoridades bolivianas y el FBI de Estados Unidos.

Fujimori resalta operativo conjunto

La mandataria brindó estas declaraciones desde Piura, donde desarrolla actividades relacionadas con las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño. La presidenta resaltó la participación de las instituciones de seguridad de los dos países y la cooperación estadounidense durante la operación que permitió ubicar al detenido.

"Quiero resaltar que ha sido un trabajo en conjunto con la policía boliviana, y agradezco al Gobierno de Bolivia, que además, con la colaboración del FBI y de nuestra Policía Nacional, han logrado este gran objetivo", declaró.

La presidenta también señaló que las organizaciones criminales no reconocen fronteras y destacó la necesidad de mantener mecanismos de cooperación con instituciones de otros países. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Cruz Torres fuera detenido en la ciudad boliviana de La Paz.

La detención de Jhonsson Pulpo se concretó luego de un trabajo conjunto de inteligencia que involucró a las autoridades de Perú y Bolivia, con participación del FBI. El detenido era buscado por las autoridades peruanas y fue ubicado fuera del territorio nacional antes de quedar bajo custodia.

Traslado hacia un penal en Perú

Keiko Fujimori informó además que el ministro del Interior, César Astudillo, se dirigía a Puno para supervisar el traslado de Jhonsson Pulpo hacia un centro penitenciario peruano. El detenido fue entregado previamente a las autoridades peruanas tras su salida de Bolivia.

El Ministerio del Interior había confirmado que Cruz Torres sería trasladado al Perú para afrontar las investigaciones y procesos pendientes en su contra. El presunto cabecilla fue llevado desde Bolivia hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera de Desaguadero, donde quedó en manos de la PNP.

🚨 "Jhonsson Pulpo" ya está en el Perú



🇵🇪 El Mininter, a través de @MigracionesPe y en coordinación con las autoridades bolivianas, concretó el retorno al país de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo".



El cabecilla de "Los Pulpos" y su cómplice quedaron bajo... pic.twitter.com/MxN0zK6gGU — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 2, 2026

Sobre el detenido pesa una orden de captura internacional emitida por la justicia peruana. Según información difundida tras su captura, es requerido por investigaciones relacionadas con delitos como homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros hechos atribuidos por las autoridades.

La captura ocurrió después de varios años en los que Jhonsson Pulpo permaneció prófugo. Las autoridades peruanas habían ofrecido una recompensa de S/500.000 por información que permitiera conocer su ubicación y facilitar su captura, de acuerdo con reportes difundidos tras el operativo.