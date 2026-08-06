Keiko Fujimori encabezó premiación de la Copa Junín y destacó tradición ecuestre nacional

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/08/2026
La presidenta Keiko Fujimori asistió a la premiación del Concurso Ecuestre "Copa Junín", desarrollado en el marco de las actividades por el 202.° aniversario de la Batalla de Junín.
Durante la ceremonia, la jefa de Estado entregó el trofeo presidencial al jinete vencedor y resaltó el valor histórico de esta competencia, considerada una de las más representativas del calendario ecuestre nacional.
El evento reunió a autoridades civiles y militares, deportistas y aficionados en una jornada que recordó una de las gestas más importantes de la independencia del Perú.
Tradición militar
El certamen fue organizado por el Ejército del Perú y reunió a destacados jinetes de distintas instituciones castrenses y clubes ecuestres del país.
La Copa Junín se celebra cada año para rendir homenaje a la victoria patriota obtenida el 6 de agosto de 1824. La competencia combina deporte, disciplina y la preservación de las tradiciones.
Reconocimiento presidencial
Durante la ceremonia de clausura, la mandataria entregó el Trofeo Presidente de la República al ganador del concurso y saludó el desempeño de todos los participantes.
Asimismo, destacó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la promoción del deporte y la formación de jinetes de alto nivel, resaltando que estas actividades fortalecen los valores de esfuerzo y liderazgo.
Fecha histórica
La Batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín, marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia del Perú y de América del Sur. Por ello, cada aniversario es conmemorado mediante actividades cívicas, militares y culturales en diversas regiones del país.
La Copa Junín forma parte de ese programa oficial y mantiene vigente una tradición que une la historia nacional con el deporte ecuestre.