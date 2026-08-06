Keiko Fujimori encabezó premiación de la Copa Junín y destacó tradición ecuestre nacional

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori asistió a la premiación del Concurso Ecuestre "Copa Junín", desarrollado en el marco de las actividades por el 202.° aniversario de la Batalla de Junín.

Durante la ceremonia, la jefa de Estado entregó el trofeo presidencial al jinete vencedor y resaltó el valor histórico de esta competencia, considerada una de las más representativas del calendario ecuestre nacional.

El evento reunió a autoridades civiles y militares, deportistas y aficionados en una jornada que recordó una de las gestas más importantes de la independencia del Perú.

Keiko Fujimori se sentó al lado del ministro del Interior, Rafael Belaúnde Llosa

Tradición militar

El certamen fue organizado por el Ejército del Perú y reunió a destacados jinetes de distintas instituciones castrenses y clubes ecuestres del país.

La Copa Junín se celebra cada año para rendir homenaje a la victoria patriota obtenida el 6 de agosto de 1824. La competencia combina deporte, disciplina y la preservación de las tradiciones.

Reconocimiento presidencial

Durante la ceremonia de clausura, la mandataria entregó el Trofeo Presidente de la República al ganador del concurso y saludó el desempeño de todos los participantes.

Asimismo, destacó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la promoción del deporte y la formación de jinetes de alto nivel, resaltando que estas actividades fortalecen los valores de esfuerzo y liderazgo.

Keiko Fujimori otorga el Trofeo Presidente de la República a Erick Arévalo

Fecha histórica

La Batalla de Junín, librada el 6 de agosto de 1824 en la pampa de Junín, marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia del Perú y de América del Sur. Por ello, cada aniversario es conmemorado mediante actividades cívicas, militares y culturales en diversas regiones del país.

La Copa Junín forma parte de ese programa oficial y mantiene vigente una tradición que une la historia nacional con el deporte ecuestre.