Enorme incendio se registra en ferretería de Huaral: Explosiones y material inflamable complican labor de bomberos

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se desató la tarde de este jueves en una ferretería ubicada en la avenida Jorge Chávez con alameda Los Héroes, en Huaral, generando alarma entre vecinos y comerciantes.

La emergencia, reportada alrededor de la 1:00 p.m., provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y obligó a un amplio despliegue de bomberos y autoridades locales.

Desarrollo del siniestro

Las llamas se intensificaron rápidamente debido a la presencia de material inflamable en el interior del establecimiento, lo que ocasionó varias explosiones y complicó las labores de control. Ante el riesgo, se dispuso el corte del fluido eléctrico en la zona para evitar mayores daños.

Al lugar acudieron inicialmente tres unidades del Cuerpo General de Bomberos, pero la magnitud del incendio obligó a solicitar refuerzos de municipalidades vecinas. En total, ocho compañías de bomberos trabajan para contener el fuego y evitar que se propague hacia viviendas y locales cercanos.

Riesgo para la comunidad

Según información preliminar, el establecimiento afectado se encuentra frente a una Cooperativa de Ahorro y Crédito y a un colegio, lo que aumentó la preocupación de la población. Afortunadamente, al tratarse de un día feriado, no había trabajadores ni estudiantes en ambos lugares, lo que redujo el riesgo de víctimas directas.

Vecinos de la zona relataron momentos de tensión al ver cómo las llamas podrían llegar a alcanzar viviendas cercanas y cómo los equipos de emergencia vienen luchando por contener el avance del fuego.

Acciones de respuesta

Los bomberos han desplegado cisternas y equipos especializados, mientras que las autoridades locales coordinan con Defensa Civil para evaluar daños y brindar apoyo a las familias afectadas. Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado que haya personas heridas o fallecidas, aunque se mantiene la alerta por la intensidad del siniestro.

El incendio en Huaral evidencia nuevamente la vulnerabilidad de establecimientos con material inflamable y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en zonas urbanas.

La rápida propagación de las llamas y las explosiones registradas muestran la magnitud del riesgo, mientras que la respuesta articulada de los bomberos y autoridades busca evitar que la emergencia se convierta en una tragedia mayor.