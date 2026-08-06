Fallece exconsejero regional: camioneta cayó a un abismo tras accidente en Huamachuco

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exconsejero regional de La Libertad, Mayer Haro Rafael, perdió la vida después de que la camioneta en la que se trasladaba sufriera un despiste y cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros en la carretera Huamachuco-Trujillo. Su hijo sobrevivió al impacto, pero permanece hospitalizado mientras las autoridades desarrollan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Accidente ocurrió en la vía Huamachuco-Trujillo

El accidente se registró la mañana del miércoles 5 de agosto en el sector Quebrada El Diablo, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión. Según Andina, la camioneta salió de la carretera y descendió por una pronunciada pendiente hasta quedar atrapada entre árboles de eucalipto, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate.

Personal de la Policía Nacional del Perú, serenazgo y brigadas de emergencia acudieron hasta el lugar para atender la emergencia. Debido a la profundidad del abismo y a las condiciones del terreno, los rescatistas utilizaron equipos especializados para recuperar a los ocupantes y asegurar la zona donde terminó el vehículo.

Durante la caída, la camioneta también impactó un poste de energía antes de detenerse entre la vegetación. El fuerte impacto provocó que Mayer Haro falleciera en el lugar, mientras que su hijo Rodrigo Haro fue encontrado con vida y evacuado para recibir atención médica de emergencia.

El joven fue trasladado al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco, donde permanece internado por las lesiones sufridas en el accidente. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han emitido un nuevo reporte oficial sobre su evolución, mientras sus familiares siguen de cerca su estado de salud.

Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exconsejero regional de La Libertad, Mayer Haro Rafael. En estos momentos de profundo dolor, les hago llegar mi solidaridad y deseos de fortaleza para afrontar tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/syTsOCVqcY — Víctor Flores (@VictorFloresrz) August 5, 2026

Autoridades investigan las causas del despiste

Las primeras diligencias apuntan a que el accidente habría estado relacionado con un posible cansancio del conductor y un presunto exceso de velocidad, aunque estas hipótesis todavía forman parte de la investigación. La Policía continúa realizando pericias para establecer con precisión qué provocó que la camioneta abandonara la vía.

El exfuncionario falleció en el accidente.

Mayer Haro Rafael fue consejero regional por la provincia de Otuzco durante el periodo 2011-2014 y también era reconocido por su actividad empresarial en la región La Libertad. Tras conocerse la noticia, diversas instituciones y autoridades expresaron sus condolencias a la familia y lamentaron su fallecimiento.

Las investigaciones continúan con la participación de la Policía y el Ministerio Público, que realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente. El vehículo quedó bajo custodia mientras se desarrollan las pericias técnicas que permitirán establecer las circunstancias en las que ocurrió el despiste.