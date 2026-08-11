Ministro Dyer asegura que el Minsa no será politizado: "Pondremos gente independiente desde el día 1"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un diálogo con Exitosa, Luis Dyer, recalcó que el Ministerio de Salud no será utilizado para intereses políticos y su compromiso de conformar una gestión basada en criterios técnicos.

Promete disposición

Luis Dyer señaló que su gestión se diferenciará al priorizar acciones correctas y efectivas que permitan garantizar una mejor atención y bienestar de los pacientes.

"El compromiso de ir contra la corrupción, de poner gente independiente y pensando más en el paciente, de que el Minsa no va a ser utilizado políticamente, lo tendrán desde el día 1"

Personal del MINSA

Ámbitos por fortalecer

El titular de la cartera enumeró los principales aspectos que deben mejorarse dentro de la entidad, entre ellos, la optimización de la organización, la logística, la distribución y la supervisión de herramientas y productos farmacéuticos.

"Ahora, enfoquemos a la realidad, hay que gestionar y tomar medidas de administración, organización, logística y compras para que mejore el tiempo de atención a los pacientes, mejorar el tema de operaciones quirúrgicas, para el abastecimiento correcto de medicamentos y de un control de fiscalización porque ya basta de equipos que se malogran."

Fase de evaluación

Finalmente, señaló que iniciará una etapa exhaustiva de verificación y control. Asimismo, reveló que algunos distribuidores se negaban a participar en determinados proyectos debido a presuntos casos de corrupción, cobro de comisiones y otras irregularidades.

"Ya he pedido a mis asesores, el lunes que vienen me exponen cuántos equipos alquilados tenemos a nivel nacional. Voy a pedir a Contraloría revisar los contratos, de qué empresa estamos hablando, no vaya a ser que hayan unas vinculaciones que no cuadran. También, queremos invitar a proveedores de primer nivel, pero no los hay porque saben que hay indicios de corrupción y un problema de pagos..."

En un diálogo con Exitosa, Luis Dyer, subrayó que el Ministerio de Salud no será utilizado para intereses políticos y su compromiso de conformar una gestión basada en criterios técnicos.