Estado de emergencia: Se registra presencia de personal de las Fuerzas Armadas en Estación La Cultura

El presidente de la República, José Jerí, brindó un mensaje a la Nación la noche de este martes 21 de octubre para decretar el estado de emergencia en Lima y Callao por los próximos 30 días.

Pese a que esta medida ya se había tomado en la gestión de Dina Boluarte, el actual jefe de Estado aseguró que esta vez habrá una serie de restricciones que permitirán reforzar el trabajo de la Policía Nacional del Perú y hacerle frente a la ola de criminalidad que impera en el país.

Personal militar resguarda Estación La Cultura

Como era de esperarse, desde las primeras horas de este miércoles 22 de octubre, agentes de la PNP se desplegaron por toda la ciudad de acuerdo a las disposiciones dentro de este estado de emergencia.

En esa misma línea, Integrantes de las Fuerza Armadas fueron vistos en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima resguardando el libre tránsito en este punto clave de Lima. Como se recuerda, meses atrás un joven fue asesinado a balazos en dicho lugar por un sicario.

De acuerdo a los reportes de la policía, el móvil de este crimen se habría dado por haberse negado el pago de cupos para seguir trabajando como tarjetero en las estaciones de este sistema de transporte.

Se registra presencia de militares en la Estación La Cultura del Metro en San Borja en medio del estado de emergencia



José Jerí se pronunció tras declarar estado de emergencia

Durante la ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad de Estado realizada en el Rímac, José Jerí tomó la palabra para pronunciarse sobre las medidas urgentes que ha tomado su gestión.

El jefe de Estado señaló que busca estar a la altura de las circunstancias respecto a las decisiones que tome las cuales se han centrado en la lucha contra la criminalidad y la extorsión que impera en gran parte del territorio.

"Así como narramos historias hacia atrás, recordando actos heroicos, gestas y hechos que nos hacen ser lo que somos, seguramente en el futuro otras generaciones dirán lo mismo de nosotros y hay que estar siempre a la altura de las circunstancias y del destino. Las decisiones que se toman siempre serán prensando en el bienestar de la mayoría, aunque algunos no les guste", expresó.

De esta manera, se reportó la presencia de personal militar en la Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima tras el anuncio del estado de emergencia en Lima y Callao por los próximos 30 días.