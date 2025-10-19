Chorrillos: Agente de la PNP detiene a ladrón que secuestró y robó a ciudadano a bordo de un falso colectivo

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los falsos colectivos se han convertido en una modalidad recurrente de secuestro y robo en gran parte de Lima y el Callao. Esto volvió a quedar confirmado luego de lo ocurrido el último viernes en el distrito de Chorrillos.

Agente de la PNP detiene a sujeto que secuestró y robó a joven

Un joven abordó un auto que ofrecía este servicio informal con la consiga de dirigirse hacia Magdalena. Para su mala suerte, dentro de este vehículo lo esperaban tres sujetos armados dispuestos a robarle todas sus pertenencias a través de sus tarjetas y su celular.

El falso colectivo se desvió de su ruta tras retener contra su voluntad a la víctima. Durante su recorrido, tomó la Panamericana Sur a la altura del distrito de Surco. En ese punto, un agente de la Policía Nacional del Perú se percató que este auto había realizado una maniobra imprudente, además de contar con lunas polarizadas.

Al intervenir la unidad, el conductor se negó a otorgar los documentos solicitados por este agente de tránsito y el joven secuestrado realizó un gesto de auxilio el cual fue percatado por el efectivo. En ese momento, los delincuentes fugaron con dirección al sur para evitar a las fuerzas del orden.

La víctima logró dejar el vehículo y este fue abandonado en la zona de Delicias en Chorrillos. Los tres sujetos continúan su huida a pie hasta que uno de ellos fue capturado.

Contaba con antecedentes

La coronel Rocío Maigo Rivera, jefa de la División de Tránsito y Seguridad Vial, contó a Panamericana detalles de esta intervención. Luego de revelar el accionar de este agente, la efectiva aseguró que este sujeto tiene antecedentes por conducción en estado de ebriedad, agresiones y otros delitos menores.

Además, el vehículo, de marca Hyundai, había sido reportado como robado en el mes de septiembre en el distrito de Breña y contaba con una placa falsa. El mismo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Por suerte, el joven logró reencontrarse con sus padres tras haber atravesado por esta situación. Como parte del proceso, este acudió a la dependencia policial donde el capturado se encuentra custodiado para reconocerlo como el autor de este hecho.

De esta manera, un agente de la Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto que secuestró y robó a u joven que había abordado un falso colectivo. La captura se dio en Chorrillos tras una persecución de más de 20 minutos.