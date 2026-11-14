¡La fe blanquiazul presente! Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima firmada por Jean Pierre Archimbaud

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La camiseta de Alianza Lima llegó en medio de las actividades pastorales que realiza León XIV en el norte del país. El volante Jean Pierre Archimbaud permitió que los colores del club victoriano estuvieran presentes en el encuentro con el pontífice, quien vivió en Chiclayo entre 2015 y 2023, cuando ejerció como obispo de la diócesis.

El obsequio de Archimbaud

El futbolista envió la prenda con la intención de que fuera bendecida por el Santo Padre. La entrega se realizó mediante un sacerdote de Chiclayo, en el marco de la visita apostólica que el pontífice desarrolla en la región.

El detalle de Archimbaud refleja el vínculo entre la afición aliancista y la fe. La camiseta del equipo íntimo se sumó así a los obsequios y saludos que ha recibido el Papa durante su recorrido por el Perú.

"Querido papa: Gracias por todas las enseñanzas y amor que nos das. Con cariño y aprecio, Jean Pierre Archimbaud Arriaran", firma el mediocaMpista victoriano.

El itinerario de León XIV de este fin de semana

Este sábado 14 de noviembre, el pontífice viajó en un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde presidió una misa especial. Luego tiene previsto regresar a Chiclayo para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El recorrido del Papa continuará este domingo 15 de noviembre con sus traslados a Cusco y Pucallpa, donde cumplirá una nueva agenda dentro de su visita apostólica por el país.

¿Es hincha de Alianza Lima?

Según relató sor Margarita, religiosa que compartió labores pastorales con Robert Prevost en Chiclayo, el actual pontífice tendría afinidad por Alianza Lima. La hermana recordó que el entonces obispo solía conversar sobre fútbol con el padre Fidel y que, en esas charlas, dejaba entrever su simpatía por el club blanquiazul.

El vínculo del Papa con el equipo victoriano también estaría relacionado con la tragedia aérea del 8 de diciembre de 1987, en la que perdieron la vida jugadores, integrantes del comando técnico y trabajadores de Alianza Lima. Según el testimonio de un religioso cercano a Prevost, aquel suceso habría marcado el origen de su afinidad por el conjunto íntimo.

En septiembre de 2025, George Fortyth le obsequió una camiseta aliancista a León XIV

La camiseta de Alianza Lima se hizo presente durante las actividades pastorales desarrolladas por el papa León XIV en el norte del país. El gesto fue realizado por el futbolista Jean Pierre Archimbaud, quien permitió que los colores del equipo blanquiazul llegaran hasta el encuentro con el sumo pontífice, quien residió en Chiclayo entre 2015 y 2023.