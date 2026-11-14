Escáneres en exteriores de penales cumplen la normativa vigente y no afectan integridad física de las personas

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los escáneres instalados en los exteriores de los establecimientos penitenciarios Varones Trujillo ('El Milagro'), en La Libertad, y Ancón I, en Lima, han sido homologados y supervisados por las instancias competentes, informó el Ministerio de Defensa.

Equipos de seguridad detectan objetos prohibidos sin exponer a radiación

Los equipos impiden el ingreso de objetos prohibidos, como celulares y chips, que podrían ser utilizados para cometer delitos, entre ellos la extorsión. El sistema de control está compuesto por un arco de seguridad, un escáner de ondas milimétricas y un escáner de rayos X, todos instalados en un módulo de seguridad.

Los dos primeros equipos operan mediante tecnologías electromagnéticas no ionizantes; es decir, no emiten rayos X. En tanto, el uso del escáner de rayos X está destinado exclusivamente a la inspección de paquetes; bajo ninguna circunstancia es utilizada en personas.

Equipos cuentan con supervisión y homologación de autoridades

En cumplimiento de la normativa vigente, el equipo de rayos X fue supervisado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) antes de su importación e instalación. Por su parte, los otros dos equipos, que operan sin radiación ionizante, cuentan con la homologación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, de acuerdo con el informe técnico y regulatorio de la empresa proveedora Nuctech Company Limited, que recoge referencias de organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la inspección de alimentos mediante rayos X no los vuelve radiactivos ni altera su sabor, valor nutricional o inocuidad.

Por tanto, los alimentos, bebidas y productos perecibles pueden pasar por este proceso de inspección sin que ello afecte sus características.

Cabe precisar que, todas las personas que ingresan a estos penales, incluyendo autoridades, visitas de los internos, trabajadores penitenciarios, reos trasladados, están obligados a pasar por el módulo de control de seguridad instalado en los exteriores de ambos establecimiento penitenciarios.