Santa Misa en Cajamarca: Papa León XIV llegó a Santa Cruz de Succhabamba y se reúne con personas enfermas

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV ya se encuentra en Cajamarca, luego de ser trasladado desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba a bordo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas del Perú. En esta localidad, el sumo pontífice realizará una visita de aproximadamente tres horas.

Santo padre realiza oración frente a la cruz

A su llegada, el santo padre ingresó al templo de la localidad, donde se acercó a la Cruz de Succhabamba y se arrodilló frente a ella para realizar una oración. Asimismo, fueron entregadas ofrendas florales al Señor del Costado como muestra de devoción.

En un momento especial, marcado por la fe, el sumo pontífice encendió una vela y la colocó al pie del santo, en un gesto de recogimiento que también representa un momento histórico para la región cajamarquina. Cabe recordar que, cuando aún era conocido como el padre Roberto, mantenía una profunda devoción hacia él.

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Pontífice se prepara para celebrar Santa Misa

Posteriormente, el papa León XIV fue trasladado junto a su comitiva hacia la explanada de Santa Cruz, donde se reunirá con adultos mayores que posean alguna enfermedad y personas con discapacidad, antes de participar en la Santa Misa programada en la localidad.

"Hermanos y hermanas, nuevamente me encuentro con ustedes aquí Santa Cruz, es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido, que un servidor llegue hasta aquí en esta visita pastoral. Estoy muy contento por lo cruceños y por los que vinieron de muy lejos", agradeció ante los asistentes.

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