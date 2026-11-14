Papa León XIV hace mención a los mártires de Chimbote, sacerdotes víctimas del terrorismo

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Santa Cruz, Cajamarca, el papa León XIV recordó a los mártires de Chimbote, sacerdotes que fueron asesinados por terroristas y cuyo testimonio permanece presente en la memoria de la Iglesia. Esto lo hizo durante la misa que ofreció en las Pampas de la Aviación ante miles de fieles.

Mención durante la homilía

El sumo pontífice recordó durante su homilía a la labor evangelizadora en el Perú, que inició desde los albores de la instauración del virreinato del Perú. Nombró a uno de los principales sacerdotes que llegó hasta los más actuales, que fueron víctimas de grupos subversivos durante el siglo pasado.

"Con la llegada de los primeros evangelizadoras, desde Toribio de Mogrovejo hasta los mártires de Chimbote, la semilla del evangelio no ha dejado de germinar y de dar fruto, de modo discreto, lejos de los aplausos y grandes reconocimientos. Así la fe en los Andes ha crecido genuina, fundada en la vivencia cotidiana", sostuvo.

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Las personas a las que hizo mención el vicario de Cristo son tres sacerdotes católicos de nacionalidad extranjera que fueron asesinados en agosto de 1991 en la región de Ancash por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Posteriormente, ellos fueron conocidos como los mártires de Pariacoto.

Ellos respondían a los nombres de Michał Tomaszek, de 31 años y Zbigniew Strzałkowski de 33, ambos naturales de Polonia y de la orden franciscana, asesinados el 9 de agosto. La tercera víctima era Alessandro Dordi Negroni, (60), natural de Bérgamo, Italia, un misionero diocesano ultimado 16 días después.

Cardenal Castillo e Inti y Bryan como mártires

La mención del sumo pontífice contrasta con lo señalado por el cardenal Carlos Castillo el último jueves en el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. Como se recuerda, durante su discurso de introducción habló sobre Inti y Bryan y se refirió a ellos como mártires.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El cardenal Carlos Castillo le mencionó al papa León XIV sobre el caso Inti y Bryan que murieron durante protestas nacionales en el 2020. El santo padre escuchó muy atento sobre ello. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Papa León XIV considera "un sueño muy grande" haber regresado al distrito de Santa Cruz November 12, 2026

Esto debido a que salieron a protestar contra el breve Gobierno de Manuel Merino de Lama en 2020, pero que en las manifestaciones fueron asesinados durante la represión policial. Tras esto, el expresidente respondió por redes sociales e indicó que dichas declaraciones no servían para "la unidad que tanto se proclama".

Durante la homilía en Santa Cruz, Cajamarca, el papa León XIV recordó a los evangelizadores que llegaron al Perú y unos fueron tres sacerdotes, conocidos como 'Los Mártires de Pariacoto', víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso. Su mensaje, contrastó con la mención del cardenal Carlos Castillo días atrás.