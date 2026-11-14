Papa León XIV: Barranco restringirá tránsito en algunas vías por misa en Base Aérea Las Palmas

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 16 de noviembre el papa León XIV tendrá su actividad central desde su llegada al Perú con la misa multitudinaria que oficiará en la Base Aérea Las Palmas de Surco. Ante ello, la Municipalidad de Barranco ha dispuesto el cierre de algunas vías por el paso del sumo pontífice.

Dos vías afectadas

A través de un comunicado, el municipio barranquino da a conocer cuáles serán las avenida donde el tránsito vehicular se restringirá, por la presencia del vicario de cristo en dicho espacio de la Fuerza Aérea del Perú. Menciona que esta es una disposición directa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Las avenida que no tendrán acceso para vehículos serán la Francisco Bolognesi, desde la av. Escuela Militar y av. República de Panamá. En esta vía también se interrumpirá el circuito desde la Bolognesi hacia la Vía Expresa Sur, entrando en vigencia desde las 10:00 p.m. del domingo hasta las 5:00 p.m. del lunes.

Comunicado de la Municipalidad de Barranco sobre la restricción vehicular.

Menciona también que las vías interiores al cuadrante intervenido forman parte del plan de la MML. Para el plan de desvíos se desplegará a personal desde la madrugada de mañana para orientar a los conductores y apoyar en la zona.

Por último recomienda al público en general a tomar sus precauciones y planificar su desplazamiento hacia la Base Aérea Las Palmas con la debida anticipación para evitar retrasos. Termina el comunicado agradeciendo la comprensión por esta medida adoptada por la liturgia que ofrecerá el sumo pontífice.

Actividades del papa León XIV el 16 de noviembre

El vicario de Cristo retornará de Pucallpa el domingo por la noche al Callao, culminando su agenda por ese día. A la mañana siguiente acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (8:30 a.m.) y luego se dirigirá hacia Surco para la misa que oficiará a las 10:30 a.m.

Tras ello, se dirigirá a la Base Aérea del Callao donde tendrá una ceremonia de despedida a la 1:15 p.m. y se espera que aborde el avión con destino a Roma, Italia, media hora después, cerrando de esa manera su visita apostólica por el Perú.

Por la misa que el papa León oficiará en la Base Aérea Las Palmas de Surco, la Municipalidad de Barranco dio a conocer sobre las vías que serán restringidas por el paso del sumo pontífice. Esta medida regirá desde las 10:00 p.m. de mañana hasta las 5:00 p.m. del día lunes 16 de noviembre.