Gobierno emite decreto que declara al Perú 'Tierra del papa León XIV' y reconoce a Chiclayo como 'Pueblo Fiel'

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través del Decreto Supremo Nº 017-2026-JUS, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori declaró al Perú como 'Tierra del papa León XIV', además de reconocer a Chiclayo como 'Pueblo Fiel'. Este homenaje a la ciudad en Lambayeque, por su etapa pastoral como obispo en su diócesis.

Reconocimiento a su labor eclesiástica

Oficializado el viernes 13 último, en marco de su visita eclesiástica al país desde el pasado miércoles hasta el lunes 16 del presente mes. Resalta el documento el lazo de pertenencia que adoptó el sumo pontífice, quien optó por la nacionalidad peruana en el 2015, previo a su designación como obispo de Chiclayo.

"Tras su elevación a la Cátedra de San Pedro como Sumo Pontífice y pastor universal de la Iglesia Católica, Su Santidad el papa León XIV distinguió solemnemente en su primera alocución urbi et orbi a la Diócesis de Chiclayo —sede de su fecundo ministerio episcopal— bajo la denominación de "Pueblo Fiel", en gratitud a la devoción, calidez y fraternidad de su pueblo", indica el decreto.

Destaca también su primera visita al país como vicario de Cristo y el haber expresado que le significaba una profunda gratitud retornar a su patria. Con esto, se pudo confirmar "la vigencia perenne de su vínculo cívico y de corazón con la tierra y nación peruana" del líder de la Iglesia Católica para con el país.

Según el decreto, la finalidad es de realzar a la tierra de "un ciudadano ilustre del mundo", como es su santidad, quien libremente eligió la nacionalidad peruana. Esto para llevar a cabo su ministerio sacerdotal por varias regiones del Perú, centrándose al frente del arzobispado de Chiclayo.

Cabe precisar que el decreto fue refrendado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

Últimos días del papa León en Perú

La agenda del sumo pontífice sigue este jueves y tras la coronación de la Virgen Inmaculada, se dirigirá a la Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde oficiará una misa. Luego, retornará a Chiclayo para la clausura del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Seguirá su periplo por el país este domingo con su visita a Cusco y Pucallpa, retornando en la noche a Lima para sus últimas actividades y retorno a Roma este lunes.

El Gobierno declaró al Perú como 'Tierra del papa León XIV' y a Chiclayo como 'Pueblo Fiel', por la etapa pastoral que tuvo Roberto Prevost al frente de la diócesis chiclayana.