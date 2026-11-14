Papa León XIV considera "un sueño muy grande" haber regresado al distrito de Santa Cruz

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este sábado 13 de noviembre el papa León XIV arribó al distrito de Santa Cruz, en Cajamarca, como parte de su visita eclesiástica. Ante los presentes en la parroquia Inmaculada Concepción, aseguró sentirse contento de haber retornado y que es un sueño que Dios le haya permitido estar allí.

Visita a la diócesis de Chiclayo

A pesar de estar en suelo cajamarquino, esta localidad pertenece a la diócesis que dirigió hace algunos años, antes de convertirse en el sucesor de San Pedro. Por tal motivo, fue incluida en la gira que el vicario de Cristo ha venido realizando por el interior del país.

"Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí en esta vía pastoral a la diócesis del Chiclayo y a todo el Perú. Pues, estoy muy contento de encontrar a todos ustedes, a los cruceños y a los que han venido de más lejos", sostuvo el sumo pontífice en su discurso.

Frente a cientos de fieles que llegaron hasta este templo para escucharlo y verlo después de algunos años, el papa León XIV ofreció unas palabras de afecto en el que expresó su alegría por estar de vuelta. Recordó que hay un llamamiento para que todos, sin excepción, lleven el evangelio del señor Jesucristo.

"El Señor en el bautismo nos llama a todos a ser sus discípulos misioneros, desde los más pequeños hasta los más grandes. Las personas que sufren por la enfermedad y por otros motivos también nos dan un testimonio hermoso de su fe , su fidelidad, con oración", expresó.

Invita a rezar para estar unidos

Dentro de su mensaje también le pidió a acercarse a los feligreses, invitándolos a rezar por los demás, por todo aquel que necesite la ayuda de Dios, para permanecer unidos y "caminar juntos como hijos del mismo padre". Por último se despidió recordando la celebración de la eucaristía.

"Felicidades a todos, les doy la bendición y saludaré a unos pocos porque como saben, después tenemos la celebración de la santa misa. El señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor ahora y siempre y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, amén", concluyó.

En la primera actividad que el papa León XIV realizó en la parroquia Inmaculada Concepción en Santa Cruz, en Cajamarca, expresó su felicidad por haber vuelto y calificó como un sueño muy grande que Dios le permitió cumplir.