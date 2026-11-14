Más de 30 jóvenes del servicio militar voluntario se capacitan para operar maquinaria pesada ante el fenómeno El Niño

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejército incoporó a sus filas a 38 jóvenes del servicio militar voluntario con capacidad certificada para operar maquinaria pesada y apoyar en la atención de emergencias en zonas que resulten afectadas por el fenómeno El Niño.

Soldados del Ejército culminan capacitación en maquinaria pesada

Los soldados, pertenecientes al Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento N° 511, concluyeron con éxito un curso de capacitación que los habilita para operar equipos como cargadores frontales, retroexcavadoras y tractores, herramientas fundamentales para ejecutar trabajos de prevención y respuesta ante desastres naturales.

Convenio permitió formación teórica y práctica especializada

Las capacitaciones se desarrollaron en el marco de un convenio con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, que tiene una duración de tres años. El programa comprendió 64 horas académicas de formación teórica, entrenamiento en simuladores y prácticas con maquinaria, bajo la instrucción de especialistas y técnicos del Ejército.

Como parte de su preparación, los efectivos ya participan en trabajos de descolmatación en el sector del puente Los Ángeles, identificado como un punto crítico del río Rímac, entre los distritos de Chaclacayo y Chosica.

Servicio Militar Voluntario

Más de 40 mil jóvenes cumplen el Servicio Militar Voluntario en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Las convocatorias están previstas para enero y julio del 2027, y están dirigidas a mayores de 18 años, quienes podrán recibir formación militar, servir a la defensa nacional y apoyar a la población ante situaciones de emergencia.

Esta medida se suma al despliegue de más de 14 mil efectivos del Ejército del Perú frente al fenómeno El Niño, respaldados por 116 compañías de intervención rápida, 22 batallones de ingeniería y 441 equipos de maquinaria pesada, además de medios aéreos y navales destinados a brindar asistencia a las familias afectadas.