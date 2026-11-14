Papa León XIV durmió en la humilde casa episcopal de la Diócesis de Chiclayo, donde vivió ocho años

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV volvió a Chiclayo y eligió reencontrarse con su pasado desde el mismo lugar donde construyó una de las etapas más importantes de su vida pastoral en el Perú.

Durante su visita a la ciudad norteña, el pontífice decidió alojarse en la sencilla Residencia Episcopal de la Diócesis de Chiclayo, el inmueble que fue su hogar durante los ocho años en los que ejerció como obispo, entre 2015 y 2023.

Una residencia que conserva los recuerdos del obispo Prevost

Lejos de instalarse en un alojamiento distinto, el Santo Padre regresó a las habitaciones y espacios que conoció antes de su traslado al Vaticano, cuando el papa Francisco lo convocó para asumir la dirección del Dicasterio para los Obispos. Su permanencia en el edificio contempla las noches del viernes y sábado, en el marco de su recorrido por territorio peruano.

La residencia se encuentra en pleno centro de Chiclayo, al costado de la Catedral Santa María y junto a los concurridos establecimientos comerciales de la calle Elías Aguirre. Se trata de una construcción de carácter sencillo, cuya ubicación contrasta con la relevancia mundial que actualmente tiene su antiguo ocupante.

La llegada de León XIV también permitió mostrar algunos de los recuerdos que permanecen en el inmueble. En la fachada destaca una pancarta de bienvenida con el mensaje "¡Bienvenido! Papa León XIV", acompañada de una fotografía del pontífice saludando desde el balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

Sin embargo, uno de los espacios que más llama la atención está en el vestíbulo, donde se instaló una pequeña exposición abierta al público con fotografías y documentos de su etapa como obispo de Chiclayo.

Al ingresar al edificio, el propio pontífice pasó por este ambiente, donde también se encuentra una imagen suya a tamaño real que recibe a los visitantes. La muestra permite recordar los años en los que Robert Prevost compartió con los fieles lambayecanos y desarrolló su trabajo religioso en esta parte del país.

Chiclayo, una ciudad que forma parte de su historia

El regreso del pontífice tiene un significado especial debido a la relación que construyó con el Perú durante más de dos décadas, en distintos periodos de su trayectoria religiosa. Su experiencia en el país fue determinante en su vida pastoral y lo llevó incluso a obtener la nacionalidad peruana.

La visita a Chiclayo forma parte de su primera gira por América Latina, que comprende también paradas anteriores en Uruguay y Argentina. Entre el 11 y el 16 de noviembre, el Santo Padre recorre distintas localidades peruanas, entre ellas Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo , en una agenda que incluye encuentros y actividades pastorales.

La decisión de dormir nuevamente en la Residencia Episcopal demuestra que, pese a la dimensión mundial que adquirió su figura tras llegar al Vaticano, León XIV conserva un vínculo especial con los lugares que marcaron su camino. Para Chiclayo, su regreso no representa solamente la visita de un papa, sino el reencuentro con Robert Prevost, el antiguo obispo que encontró en esta ciudad un hogar y una parte fundamental de su identidad.