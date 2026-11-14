Titular del Mincetur, Rogers Valencia, queda facultado para firmar TLC entre Perú y Tailandia

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno delegó al ministro de Comercio Exterior y Turismo las facultades para suscribir, en representación del Estado peruano, el acuerdo comercial con el Reino de Tailandia. La firma está prevista para el 19 de noviembre, durante la Semana de Líderes Económicos de APEC.

La Resolución Suprema N.° 185-2026-RE, publicada en el diario El Peruano, autoriza a Rogers Valencia, titular del Mincetur, a suscribir el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia. La norma le otorga los plenos poderes necesarios para actuar en representación del Estado peruano durante la suscripción del instrumento internacional.

Autorización oficial para la firma

El artículo 1 de la resolución delega en Valencia las facultades suficientes para firmar el acuerdo comercial. A su vez, el artículo 2 otorga expresamente los plenos poderes correspondientes al ministro, requisito que respalda legalmente su actuación ante el Gobierno tailandés.

La disposición lleva el refrendo del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y fue firmada por la presidenta Keiko Fujimori. La resolución está fechada el 13 de noviembre de 2026 y fue publicada al día siguiente.

Firma prevista durante APEC

La suscripción del TLC entre Perú y Tailandia está prevista para el 19 de noviembre, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se desarrolla en Shenzhen, China. Valencia viajará del 14 al 21 de noviembre como parte de la delegación que lidera la presidenta Keiko Fujimori.

Imagen referencial

El acuerdo permitirá acceder a preferencias arancelarias y diversificar los mercados de destino de las exportaciones peruanas, especialmente en los sectores pesquero, minero y agrícola. También facilitará el ingreso de empresas nacionales al mercado tailandés bajo condiciones de trato no discriminatorio y abrirá oportunidades para proveedores de servicios financieros y de consultoría.

La autorización a Rogers Valencia constituye el paso formal para que el Perú pueda suscribir el acuerdo. Con los plenos poderes otorgados, el ministro podrá representar al Estado peruano en la firma del TLC con Tailandia durante la cita de APEC.