La Nueva Carretera Central: Rafael Rey reveló que actualmente el MTC no cuenta con la capacidad presupuestal para el proyecto

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ejecución de la Nueva Carretera Central requeriría una inversión aproximada de S/30 mil millones, monto que actualmente supera la capacidad presupuestal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Así lo señaló el titular de dicha cartera, Rafael Rey, quien sostuvo que el proyecto constituye un compromiso con el país y que, debido a su elevado costo, debería ser financiado mediante un fondo especial administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante una entrevista con Exitosa, el ministro explicó que la iniciativa registra avances en materia ambiental y que ya se cuenta con el certificado correspondiente. En ese sentido, indicó que uno de los primeros componentes que se tiene previsto ejecutar es el túnel Pariachi, para lo cual todavía será necesario garantizar la asignación de recursos.

Nueva Carretera Central requiere millonaria inversión

Rafael Rey remarcó que la Nueva Carretera Central es una infraestructura indispensable para el país, especialmente debido a la situación que atraviesa actualmente la vía que conecta Lima con el centro del territorio nacional.

"La carretera central, sí es un compromiso, pero hablando con toda sinceridad, ya se estableció, mejor dicho, ya se obtuvo el certificado de ambiental, el permiso ambiental ya se consiguió. Entonces está previsto el inicio de la del túnel Pariachi", declaró.

El ministro precisó que para concretar este primer avance se necesita contar con un presupuesto que, hasta el momento, no ha sido asignado. Asimismo, estimó que la ejecución integral de la nueva infraestructura vial demandaría alrededor de S/30 mil millones, una cifra que representa un desafío para las cuentas del sector.

"El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy día, hoy día, no tiene esa capacidad presupuestal ", afirmó Rey al explicar las limitaciones que enfrenta su cartera para asumir por sí sola el financiamiento de la obra.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que ya se obtuvo el certificado ambiental y que está previsto el inicio del túnel Pariachi. Además estimó que el proyecto de la Nueva Carretera Central costaría un... pic.twitter.com/0w7artHnio — Exitosa Noticias (@exitosape) September 14, 2026

Proponen fondo especial del Ministerio de Economía

Ante esta situación, el titular del MTC planteó que el proyecto sea trasladado a un mecanismo especial de financiamiento que permita garantizar los recursos necesarios para su ejecución. Según explicó, la magnitud de la inversión hace necesario que el presupuesto no dependa únicamente de la cartera de Transportes.

"Por eso es que esto creo yo es una opinión personal. Debe pasar a un fondo especial del Ministerio de Economía porque supera la capacidad presupuestal del Ministerio nuestro, pero es un compromiso con el Perú en general", sostuvo.

Durante la entrevista, Rey también destacó la importancia de promover inversiones mineras para incrementar los ingresos del Estado y disponer de mayores recursos para financiar obras de infraestructura.

Finalmente, el ministro reconoció que la actual administración no podrá culminar una obra de esta dimensión, pero aseguró que la Nueva Carretera Central representa una prioridad para el país. "Es indispensable la carretera central, por supuesto. Que la vamos a, es imposible que la terminemos nosotros, pero que es una carretera importante y que se va a hacer, sí señor", concluyó.