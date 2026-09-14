Corte de LUZ en Lima y Callao el 15 de septiembre: lista de distritos que se verán afectados

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz Perú confirmó que habrá corte de luz el martes 15 de septiembre. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio eléctrico programado.

Corte de luz: ¿por qué será la interrupción del servicio?

De acuerdo al anuncio de Pluz Perú, el corte de luz responde a trabajos y acciones de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y fortalecer la red de distribución en diversas zonas de la capital y del primer puerto del Perú.

Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios diferenciados, por lo que se insta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con luz el martes, de acuerdo a su cronograma oficial.

Cronograma de corte de luz el 15 de septiembre: distritos y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el martes 15 de septiembre:

Áreas afectadas en Callao

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en Fundo Oquendo mzs. B, B6, B7, B8, urb. 200 Millas mz. B, av. Néstor Gambetta cdras. S/N, 1, 69, 70. Además, Pluz Perú precisó cuáles serán las otras áreas que no contarán con electricidad por determinadas horas el martes. Te las revelamos en la siguiente imagen:

Corte de luz en el Callao.

Áreas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en asoc. Pro. Vivienda Garagay mzs. A, H, I1, T, urb. Canto Rey mzs. A, H, I, I1, T, av. Canto Rey cdra. 4, av. Wiesse cdra. 33.

zonas afectadas y horarios del corte de luz.

En Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en urb. El Álamo av. Collique cdra. 3, mz. L1, av. Víctor Andrés Belaúnde cdra. 15, Los Geranios 2.

Sin luz por horas en el Rímac

Corte de luz en el Rímac

En Puente Piedra

Desde las 9:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. en asoc. Valle Hermoso El Arenal mz. A, B, asoc. Prop. Pecuarios Industriales Valle Hermoso mz. B. También no habrá electricidad en los siguientes sectores del distrito de Puente Piedra:

Zonas sin luz.

En Acos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en comunidades de San Juan de Uchucuanico, Huascoy del distrito de San Miguel de Acos; La Florida, Hauyopampa, La Perla, Pallac, Piscocoto del distrito de Atavilos Bajos, comunidad de Cormo, comunidad de Huaroquin, ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

En conclusión, de acuerdo al cronograma de corte de luz de Pluz Perú, serán al menos seis distritos de Lima y el Callao que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programada para el 15 de septiembre.