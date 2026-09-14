Minedu anuncia Programa de Excelencia Docente y nota mínima 14 para ingresar a la Carrera Pública Magisterial

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación anunció una reforma de la Carrera Pública Magisterial (CPM) que pondrá el desempeño docente en el centro de los procesos de incorporación y ascenso.

El ministro José Antonio Chang presentó el Programa Nacional de Excelencia Docente como parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas.

Cambios para ingresar y ascender en la CPM

La propuesta contempla capacitar y evaluar simultáneamente a los docentes, además de establecer nuevos requisitos para quienes busquen ingresar a la carrera. Durante su exposición, Chang anunció que la prueba nacional y la etapa descentralizada exigirán una nota mínima de 14.

"Es por eso que vamos a elevar el requisito de origen para ingresar a la carrera docente", afirmó el titular del sector. "Nuevamente iremos a la prueba nacional exigiendo una nota mínima de 14 y en la etapa descentralizada también se exigirá la misma nota".

El ministro señaló que la medida responde a las deficiencias que enfrenta el sistema educativo, especialmente en la implementación del currículo.

Según las cifras presentadas, de los 397,950 docentes de escuelas públicas, solo el 22.5 % declara conocer todos los aspectos del currículo, mientras que el 77.5 % manifiesta conocer algunos. Asimismo, el 66.4 % indicó que no ha logrado implementar el enfoque por competencias.

Chang recordó que la CPM fue creada en 2007 para establecer niveles de calidad y reconocer económicamente a los maestros con mejor rendimiento. Sin embargo, cuestionó que posteriores modificaciones hayan debilitado su carácter meritocrático.

El ministro sostuvo que la carrera magisterial fue concebida con cinco escalas remunerativas para incentivar el desempeño y la capacitación de los profesores. Según explicó, las modificaciones posteriores fusionaron la antigua ley con la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial, lo que terminó masificando el sistema y debilitando el reconocimiento basado en el mérito.

"Tal vez la intención fue que hubiera una sola Carrera Pública Magisterial, pero en ese afán se perdió el sentido meritocrático de la Carrera Pública Magisterial", afirmó.

Keiko Fujimori presenta el Plan Nacional de Educación 2026-2031

Chang indicó que actualmente existen ocho niveles en la CPM, pero cuestionó que no se hayan realizado las evaluaciones necesarias para determinar la incorporación de los docentes en los niveles correspondientes a su desempeño.

La reforma busca recuperar el propósito inicial de la carrera: que los maestros que demuestren mejores resultados puedan acceder a mayores remuneraciones y oportunidades de desarrollo profesional. El Programa Nacional de Excelencia Docente se plantea como una herramienta para alcanzar ese objetivo mediante la capac

Escuela Nacional de Formación de Directores

Como parte de las reformas de tercera generación, el ministro también anunció la propuesta de crear una Escuela Nacional de Formación de Directores. La iniciativa busca fortalecer la autonomía de las instituciones educativas y preparar a los directores para asumir un papel de liderazgo dentro de las escuelas.

"El director de la escuela tiene que ser un líder educativo", sostuvo Chang, quien consideró que estos profesionales deben inspirar a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y padres de familia.

El ministro señaló que la formación de directores debe ser una prioridad, pues no basta con exigir resultados sin brindar las herramientas necesarias para ejercer adecuadamente el cargo.

"Tenemos que colaborar con los directores, tenemos que darle formación, no solamente tenemos que exigirles", manifestó.

La propuesta toma como referencia experiencias de países como Singapur, Inglaterra y Finlandia, donde existen escuelas de formación de líderes educativos. Chang expresó su confianza en que la presidenta Keiko Fujimori respalde la creación de esta institución.